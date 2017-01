ESPN finaliza preparativos para transmissão do Super Bowl na TV e nos cinemas

Você está: Notícias

O jogo mais aguardado dos fãs de futebol americano já tem data e adversários definidos. O Super Bowl LI acontece no próximo dia 05 de fevereiro em Houston, Texas entre New England Patriots e Atlanta Falcons, vencedores das finais de conferência ocorridas no último domingo. Com transmissão exclusiva do evento na TV por assinatura, a ESPN terá duas equipes escaladas para a partida e trabalho de reportagem in loco com a dupla Mendel Bydlowski e André Linares do portal ESPN.com.br, exibindo todos os bastidores da partida e o lado cultural do evento.



A transmissão na TV será comandada pelo narrador Everaldo Marques e o comentarista Paulo Antunes , parceiros na transmissão da NFL nos canais ESPN desde 2006. Pelo quarto ano consecutivo, o Super Bowl será exibido em cinemas de todo o Brasil através da parceria com a Cinelive. A narração para mais de 50 salas de todo o país será de Rômulo Mendonça, com comentários de Paulo Mancha. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente e a relação de cinemas participantes está disponível neste link.



“ O Super Bowl é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo, não somente pela expectativa do ganhador, como pela oportunidade de assistir a um verdadeiro espetáculo de entretenimento. É gratificante ver o crescimento da NFL no mercado brasileiro e saber que a ESPN foi parte importante dessa expansão. Acreditamos e investimos na liga, realizando um amplo trabalho de divulgação e explicação do esporte aos fãs brasileiros ”, destaca German Hartenstein, diretor geral da ESPN no Brasil.



Outra novidade para a 51ª edição do Super Bowl é a parceria realizada entre ESPN e Twitter para a criação de um emoticon exclusivo aos fãs de esporte que utilizarem a hashtag #SuperBowlNaESPN. Ao postar um tweet com a hashtag oficial da transmissão, automaticamente é exibido um emoji exclusivo. Em retribuição aos fãs que participarem da transmissão utilizando a hashtag, a ESPN irá liberar um conteúdo exclusivo para o perfil @ESPNAgora durante a partida.



