Estaduais voltam à tela da Globo neste domingo

A Globo volta a transmitir os campeonatos estaduais pelo país neste domingo, dia 29 de janeiro, com destaque para o Campeonato Carioca , que já começa a mil por hora. Logo na primeira rodada, uma clássico para agitar a galera. Fluminense e Vasco apresentam ao torcedor suas novidades num duelo no remodelado Engenhão. O jogo será um cartão de visita do que as duas equipes pretendem na temporada. A Globo transmite a partida a partir das 17h, com narração de Luís Roberto e comentários de Júnior, Juninho Pernambucano e Renato Marsiglia.



A bola também rola pelo Campeonato Mineiro . Na primeira rodada, o Cruzeiro tenta se recuperar do fraco desempenho do ano passado – não chegou à final do Estadual e flertou com o rebaixamento durante todo o Campeonato Brasileiro – e enfrenta o Vila Nova, com transmissão ao vivo da Globo, a partir das 17h. A narração será de Rogério Correia, com comentários de Bob Faria e Márcio Rezende de Freitas.



Apesar de o Campeonato Paulista não começar neste fim de semana, o torcedor não ficará de mãos abanando. Com narração de Cleber Machado e comentários de Caio Ribeiro e Paulo César Oliveira, a Globo transmitirá o amistoso Palmeiras x Ponte Preta, direto da Arena Palmeiras, a parir das 17h.



No mesmo horário, outros jogos serão transmitidos em todo Brasil:



Alagoas: CRB x Miguelense – Estadual Alagoano

Bahia: Juazeirense x Vitória – Estadual Baiano

Ceará: Horizonte x Fortaleza – Estadual Cearense

Goiás: Aparecidense x Goiás – Estadual Goiano

Mato Grosso do Sul: Comercial x Novoperário – Estadual Sul-matogrossense

Mato Grosso: Sinop x Luverdense – Estadual Matogrossense

Paraná: Paraná x Foz do Iguaçu – Estadual Paranaense

Pernambuco: Náutico x Santa Cruz – Estadual Pernambucano

Rio Grande do Sul: Veranópolis x Internacional – Estadual Gaúcho

Santa Catarina: Chapecoense x Internacional/SC – Estadual Catarinense



