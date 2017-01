Você está: Notícias

Câmera Record estreia nova temporada com pico de 12 pontos

14:53







Na noite desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, a nova temporada do Câmera Record estreou com recorde de média e de share.



Com uma reportagem exclusiva sobre a onda de rebeliões nos presídios do País, o jornalístico registrou 11 pontos de média e 18% de share, os melhores índices desde junho do ano passado.



