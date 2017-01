Você está: Notícias

Jornalismo

Vida de artistas de circos é destaque no "Documento Verdade"

Vcfaz.tv - Hoje, 15:00







Vida de artistas de circos é destaque no "Documento Verdade" (Divulgação) Vida de artistas de circos é destaque no "Documento Verdade" (Divulgação)

Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o programa Documento Verdade exibe uma reportagem exclusiva que mostra a vida itinerante dos artistas de circo . Eles compartilham detalhes de sua profissão, revelando que "é praticamente impossível" separar a vida pessoal da profissional.



No Rio de Janeiro, a repórter Vivian Casanova mostra a história de um casal de palhaços que largou tudo e foi viver com o circo, fazendo " das estradas e dos toldos suas casas ". Já em São Paulo, Renata Teodoro conversa com um senhor que fugiu de casa para seguir seu sonho de viver fazendo o que amava desde pequeno: divertir as pessoas.



Apresentado por Augusto Xavier, o 'Documento Verdade' vai ao ar de segunda para terça-feira, à 00h, pela RedeTV! Nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o programaexibe uma reportagem exclusiva que mostra a vida itinerante dos. Eles compartilham detalhes de sua profissão, revelando que "é praticamente impossível" separar a vida pessoal da profissional.No Rio de Janeiro, a repórter Vivian Casanova mostra a história de um casal de palhaços que largou tudo e foi viver com o circo, fazendo "". Já em São Paulo, Renata Teodoro conversa com um senhor que fugiu de casa para seguir seu sonho de viver fazendo o que amava desde pequeno: divertir as pessoas.Apresentado por Augusto Xavier, o 'Documento Verdade' vai ao ar de segunda para terça-feira, à 00h, pela RedeTV!





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).