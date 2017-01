Você está: Notícias

Multishow estreia o programa especial Casa TVZ Verão

Pela primeira vez, o TVZ , programa mais antigo do Multishow , sai dos estúdios para ser comandado ao vivo em uma casa.



Na “ Casa TVZ Verão ”, a cada dia um artista convidado vai reunir amigos para um churrasco, bloco de Carnaval, luau ou uma pool party para apresentar seus clipes preferidos, ensinar coreografias com o grupo Fit Dance e também comandar diversas brincadeiras. São 14 episódios, exibidos de 19h às 21h, de segunda a sexta, entre os dias 30 janeiro e 17 de fevereiro.



Na estreia, dia 30, Didi Wagner , Tiago Iorc e a dupla Henrique & Diego comandam o “Open House”, com muita música e interatividade. Na terça, dia 31, Preta Gil chega com o seu “Bloco da Preta” e os convidados David Brazil , Gominho e Letícia Lima . Na quarta, dia 01 de fevereiro, Fernanda Souza recebe o elenco de Chiquititas para comemorar os 20 anos da novela. Aretha Oliveira , Francis Helena , Gisele Frade , Pierre Bittencourt e Renata Del Bianco estarão presentes. E no mesmo dia, Duh Marinho e Ju de Paulla também participam das brincadeiras.



