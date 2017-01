Você está: Notícias

Boxe

FOX Action exibe revanche entre Frampton vs. Santa Cruz II

robertoscalon - Hoje, 15:11







Para os fãs do melhor do boxe profissional, neste sábado (28), as lutas da Associação Mundial de Boxe voltam ao FOX Action com exibição ao vivo e exclusivo para o Brasil, da aguardada revanche Frampton vs. Santa Cruz II, precedida por Zlaticanin vs. García. A narração será de Eder Reis.



O campeão mundial de peso pena invicto, Carl “El Chacal” Frampton (23-0, 14 KOs), defenderá seu título à frente do mexicano ex-campeão de três divisões Leo “El Terremoto” Santa Cruz (32-1-1, 18 KOs). Além disso, como abertura, o campeão mundial de peso leve Dejan Zlaticanin (18-0, 11 KOs) fará a primeira defesa de seu cinturão contra o favorito e ex-campeão de duas divisões Mikey García (35-0, 29 KOs). O evento principal contará por um lado com o irlandês Frampton que tem demonstrado ser um dos melhores boxeadores da Europa e que, ao ganhar um título mundial em 2014, quer deixar sua marca nos Estados Unidos.



Por outro lado, de voz suave, corpo fino e com um sorriso juvenil, Leo "El Terremoto" Santa Cruz não parece ser um homem perigoso. Noenanto, fiel ao seu apelido, sacode seus adversários com uma sequência aparentemente interminável de golpes precisos, que lhe resultaram em títulos mundiais em três categorias. O mexicano agora está focado em reivindicar o campeonato de 126 libras e pode não parar por aí. Após a vitória surpresa de Frampton em julho de 2016, o irlandês e o mexicano voltam a se enfrentar no ring em uma das lutas mais esperadas do ano.



O canhoto Dejan Zlaticanin defenderá seu título mundial de 135 libras contra os ex-campeão de duas divisões Mikey García. Zlaticanin se tornou o primeiro boxeador de Montenegro a ganhar um título mundial. Despois de uma longa batalha legal, o ex-campeão de duas divisões, Mikey García, está pronto para se restabelecer como um dos melhores boxeadores do mundo.



