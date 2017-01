Você está: Notícias

MTV estreia terceira temporada de "Are You The One? Brasil"

Elenco da terceira edição de "Are You The One?" (Divulgação/MTV)



A MTV estreia neste domingo (29), a terceira temporada de ‘Are You The One? Brasil’ , reality show que em suas primeiras edições se tornou um dos maiores sucessos do canal no país. Saindo Rio de Janeiro, a grande novidade fica por conta do novo local que receberá a mansão, a badalada Praia de Trancoso, no litoral sul da Bahia.



A apresentação continua por conta de Felipe Titto, que comandará o programa no qual 10 mulheres e 10 homens solteiros precisam encontrar seus pares ideais por meio de combinações amorosas – que serão testadas e colocadas à prova ao longo do reality. Os casais ideais são formados previamente – sem o conhecimento dos 20 solteiros e solteiras – por meio de um rigoroso processo de matchmaking, conduzido por uma equipe de psicólogos. Cabe ao grupo acertar todos os 10 pares para faturar o prêmio em dinheiro.



