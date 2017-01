Você está: Notícias

23º Screen Actors Guild Awards

TBS transmite a cerimônia de premiação SAG Awards

robertoscalon







TBS transmite a cerimônia de premiação SAG Awards



A entrega de prêmios que permite fazer uma previsão dos possíveis ganhadores do Oscar® está no TBS . No domingo (29), o canal transmite ao vivo os Screen Actors Guild Awards®, a única cerimônia em que os atores premiam seus colegas, uma divertida noite de gala com a presença dos maiores astros de Hollywood. O SAG homenageia as atuações de elenco e individuais do cinema e TV.



Às lendárias Jane Fonda e Dolly Parton juntam-se novos apresentadores que brilham tanto no cinema como na TV. Os novos convocados são Millie Bobby Brown, Sophia Bush, Gabrielle Carteris, Common, Rashida Jones, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Alia Shawkat, Finn Wolfhard e Steven Yeun.



