Música pernambucana é destaque de série do Canal Brasil

Charles Gavin e Alceu Valença em série do Canal Brasil (Divulgação/Canal Brasil) Charles Gavin e Alceu Valença em série do Canal Brasil (Divulgação/Canal Brasil)



Depois de uma série dedicada à música do Pará, Charles Gavin vai a Pernambuco na segunda temporada de “Brasil Adentro” , que estreia no Canal Brasil .



Apresentador de “O Som do Vinil”, também do canal, Charles agora investiga a música do estado que mostrou ao país o frevo, o maracatu, o manguebeat, e ainda achou seus caminhos na MPB e na psicodelia. No primeiro epísódio, o tema ronda o carnaval de Pernambuco e a importância do frevo e seus ícones pioneiros como Nelson Ferreira e Capiba. Charles conversa com Spok, Maestro Forró, Zé da Flauta e Claudionor Germano, considerado o maior cantor de frevo da história, que comenta sobre as primeiras gravações do gênero. Quem também aparece é Edu Lobo, que explica a origem do termo que dá nome ao estilo e ainda os diferentes tipos de frevo.



Ao longo da temporada, as entrevistas montam um mosaico diverso da produção musical do estado de Pernambuco. No segundo episódio, por exemplo, figuras como Luiz Gonzaga, Jacinto Silva e Dominguinhos são lembrados por artistas como o sanfoneiro Cezzinha e o compositor Zé da Flauta. A atração discute ainda o rock e a psicodelia na década de 1970, as influências da MPB, em bate-papo com Alceu Valença, Robertinho do Recife e Geraldo Azevedo, e o legado do movimento manguebeat, pilotado por bandas como Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.



