“O Que a Vida me Roubou” é a nova novela mexicana do SBT

robertoscalon - Ontem, 23:09







A partir de segunda (30), o SBT vai exibir mais uma novela inédita em suas tardes. “O que a vida me roubou” , exibida originalmente no México em 2013, traz Angelique Boyer e Sebastián Rulli como protagonistas.



A história se passa em Água Azul, onde vive a bela Monserrat. A jovem sempre foi submissa a sua mãe, Graciela, cuja única preocupação é manter seu elevado status na sociedade, ainda que a família não esteja bem financeiramente. Monserrat, apesar de fazer tudo o que sua mãe lhe diz, mantém um relacionamento secreto com José Luis, com quem planeja casar-se.



Quando Graciela descobre o romance de sua filha, tenta arruiná-lo, pois deseja que Monserrat se case com Alessandro. Alessandro vive em uma fazenda perto de Água Azul. Ele é um dos peões favoritos de Benjamin Almonte, de quem herda todo o patrimônio. O rapaz se apaixona por Monserrat. Os problemas financeiros da família de Monserrat são tantos que Graciela consegue convencer a filha a se casar com Alessandro para poder ter condições de pagar suas dívidas. Com o tempo, Monserrat descobre que ama Alessandro e fica dividida com relação a José Luis.



