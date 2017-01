Você está: Notícias

Do Gloob

"Detetives do Prédio Azul" é tema de novo aplicativo de realidade aumentada

robertoscalon - Ontem, 23:20







Imagem do novo aplicativo de "DPA" (Divulgação/Gloob) Imagem do novo aplicativo de "DPA" (Divulgação/Gloob)



O Gloob lança hoje (27), o primeiro game de realidade aumentada, “D.P.A. 3D – A Missão” . O jogo traz aventuras dos personagens Tom, Mila e Capim em 3D e é recomendado para crianças de 4 a 9 anos.



Para jogar, depois de baixar o aplicativo, a criançada deve apontar a tela do dispositivo para a logomarca ‘D.P.A.’, presente em produtos como mochilas, cadernos ou qualquer outra imagem da logo. O game é composto de cinco fases e o objetivo é simples: salvar o Prédio Azul de bruxas e feitiços e encontrar a saída.



Na primeira missão, o jogador deve andar na direção de aranhas com lanternas para espantá-las. Vencido este desafio, na próxima fase, precisa rebater caldeirões e derrotar a síndica, Dona Leocádia. Na terceira etapa, a tarefa é lançar bolhas super-resistentes para capturar gatos enfeitiçados. Em seguida, o desafio é jogar poderosas poções nas temíveis bruxas e fazer com que elas desapareçam. E aqueles que conseguirem chegar à última fase têm de acionar uma enorme onda sonora e expulsar os morcegos que invadiram o terraço do prédio.



“D.P.A. 3D – A Missão” está disponível gratuitamente para tablets e smartphones nas versões Android e IOS, lança hoje (27), o primeiro game de realidade aumentada,. O jogo traz aventuras dos personagens Tom, Mila e Capim em 3D e é recomendado para crianças de 4 a 9 anos.Para jogar, depois de baixar o aplicativo, a criançada deve apontar a tela do dispositivo para a logomarca ‘D.P.A.’, presente em produtos como mochilas, cadernos ou qualquer outra imagem da logo. O game é composto de cinco fases e o objetivo é simples: salvar o Prédio Azul de bruxas e feitiços e encontrar a saída.Na primeira missão, o jogador deve andar na direção de aranhas com lanternas para espantá-las. Vencido este desafio, na próxima fase, precisa rebater caldeirões e derrotar a síndica, Dona Leocádia. Na terceira etapa, a tarefa é lançar bolhas super-resistentes para capturar gatos enfeitiçados. Em seguida, o desafio é jogar poderosas poções nas temíveis bruxas e fazer com que elas desapareçam. E aqueles que conseguirem chegar à última fase têm de acionar uma enorme onda sonora e expulsar os morcegos que invadiram o terraço do prédio.está disponível gratuitamente para tablets e smartphones nas versões Android e IOS,





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).