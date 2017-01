Você está: Notícias

Vem aí...

Multishow inicia gravações de novas temporadas de três programas

robertoscalon - Ontem, 23:27







Cabo Saulo (Evandro Rodrigues) e Tenente Sérgio Marcos (Rafinha Bastos) (Edu Viana / Divulgação) Cabo Saulo (Evandro Rodrigues) e Tenente Sérgio Marcos (Rafinha Bastos) (Edu Viana / Divulgação)



Nesta semana, o canal Multishow iniciou a gravação dos novos episódios dos programas "Prêmio Multishow de Humor", "Vai Fernandinha!" e "Chamado Central" .



Fernanda Souza começou a gravar a segunda temporada de seu programa na última segunda (23). Com 24 episódios, a nova leva de “Vai Fernandinha” já possui entre os convidados confirmados: Eliana, Joelma, Wanessa Camargo, além de Isabeli Fontana e o marido Di Ferrero. O cantor Thiaguinho, o jogador de vôlei Bruninho e o campeão mundial de surfe Gabriel Medina vão participar juntos de um dos episódios. A previsão de estreia ainda para o primeiro semestre.



Já Rafinha Bastos iniciou as gravações da segunda temporada de “Chamado Central” na terça-feira (24). No falso-reality, que traz paródias de ocorrências policiais com criminosos nada convencionais, seguem os atores Evandro Rodrigues, Marco Zenni e Vitor Bittow. A nova leva de 20 episódios tem previsão de estreia ainda para o primeiro semestre.



