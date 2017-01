Nova série

Março: Warner estreia série brasileira sobre caçadores de aliens, ninjas e zumbis

Elenco de "Manual para Se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis" (Divulgação/Warner) Elenco de "Manual para Se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis" (Divulgação/Warner)



Em março, o canal Warner estreia a série brasileira "Manual para Se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis" . Estrelada por Michel Joelsas, Daphne Bozaski e Thalles Cabral, a série conta com participações de André Bankoff, Jandira Martini, Thogun Teixeira, Rita Lee dentre outros.



Com direção de André Moraes, "Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis" narra a história de três amigos nerds se unem para combater a ameaça de uma aliança entre aliens, ninjas e zumbis para conquistar o planeta Terra e escravizar a raça humana. O trio conta com a ajuda de um exótico manual e do mestre da resistência humana (André Abujamra), para essa grande tarefa.



"Manual para Se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis" estreia dia 12 de março , às 22h30 no canal Warner .



