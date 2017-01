Você está: Notícias

Março: Canal Brasil tem continuação de "Tropa de Elite" e mais

Em março, o Canal Brasil traz na faixa "Seleção Brasileira" , dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, vários filmes nacionais inéditos como "Canção da Volta" . o primeiro longa-metragem de ficção de Gustavo Rosa de Moura, apresenta Julia (Marina Person) e Eduardo (João Miguel). Um casal que se ama mas que precisa aprender a lidar com os problemas que surgem em seu caminho. O longo casamento dos dois é assombrado por fantasmas e é carregado com a responsabilidade que eles têm em criar seus filhos; ultrapassar os seus problemas só depende dos dois, mas essa pode ser a tarefa mais difícil. O filme estreia dia 28 de março , às 22h.



Outro filme inédito que chega ao Canal Brasil é "Rondon, o Desbravador" ( 21 de março , às 22h). A partir do fictício encontro entre o Marechal Cândido Rondon (Nelson Xavier) e um jornalista para uma entrevista em sua residência, o militar, um grande líder, idealista e responsável por políticas de incentivo a convivência pacífica entre os povos indígenas e os brancos, revisita sua história. Não faltam momentos marcantes, como a indicação ao Prêmio Nobel da Paz, em 1957. Com Nelson Xavier, Rui Ricardo Diaz, Marcos Winter, dentre outros.



Inédito no canal, "Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora é Outro" ( 18 de março , às 22h) traz Nascimento (Wagner Moura), agora coronel, foi afastado do BOPE por conta de uma mal sucedida operação. Desta forma, ele vai parar na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Contudo, ele descobre que o sistema que tanto combate é mais podre do que imagina e que o buraco é bem mais embaixo. Seus problemas só aumentam, porque o filho, Rafael (Pedro Van Held), tornou-se adolescente, Rosane (Maria Ribeiro) não é mais sua esposa e seu arqui-inimigo, Fraga (Irandhir Santos), ocupa posição de destaque no seio de sua família.



Também exibido pela primeira vez no Canal Brasil , "Paraísos Artificiais" ( 07 de março , às 22h) que acompanha Erika (Nathalia Dill), uma DJ de relativo sucesso e muito amiga de Lara (Lívia de Bueno). Juntas, durante um festival onde Erika trabalhava, elas conheceram Nando (Luca Bianchi) e, juntos, vivem um momento intenso. Entretanto, logo em seguida o trio se separa. Anos depois Erika e Nando se reencontram em Amsterdã, onde se apaixonam. Só que apenas Erika se lembra do verdadeiro motivo pelo qual eles se afastaram pouco após se conhecerem, anos antes.



No inédito "O Prefeito" ( 22 de março , às 19h30) , o prefeito do Rio de Janeiro (Nizo Netto) tem planos ambiciosos para a cidade, que incluem uma completa remodelação para que ela se torne um exemplo de beleza, conforto e alta costura. Com aliados valiosos no governo, na mídia e na indústria, ele aos poucos começa a elaborar, com conselhos de um fantasma (Djin Sganzerla), uma ideia ainda mais ousada: conseguir a independência da cidade em relação ao Brasil.



Chegam também ao canal, "Divã" ( 03 de março , às 22h) sobre uma mulher casada e com dois filhos que resolve procurar um analista e descobre facetas que desconhecia e "Antes Que o Mundo Acabe" ( 04 de março , às 22h), sobre um adolescente comum que tem que lidar com o contato com o pai, que nunca conheceu;



