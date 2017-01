Você está: Notícias

Março: Telecine estreia novo filme dos irmãos Coen, drama médico nacional e mais

George Clooney estrela "Ave, César!" (Divulgação/Universal) George Clooney estrela "Ave, César!" (Divulgação/Universal)



O VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão as novidades de março na Rede Telecine . Superestreia" são as aventuras "X-Men: Apocalipse" , "As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras" e "O Caçador e a Rainha do Gelo" , além da comédia brasileira "Tô Ryca" .



Os irmãos Coen voltam à direção em "Ave, César!" (dia 03 de março , às 22h). Na comédia, Edward é o responsável por proteger as estrelas e vive um dia intenso quando Baird Whitlock astro da superprodução Hail, Caesar! é sequestrado por uma organização chamada "Futuro?. Com George Clooney, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jonah Hill, Christopher Lambert Frances McDormand, Ralph Fiennes dentre outros no elenco.



Ice Cube e Kevin Hart estão de volta em "Policial em Apuros 2" (dia 17 de março , às 22h) . Com o seu casamento se aproximando, Ben precisa ir para Miami com James para resolver um caso. Os dois precisam derrubar um traficante local que está fornecendo produtos para traficantes de Atlanta. No suspense "O Protetor" (dia 02 de março , às 22h), Lillian retorna à sua cidade natal e começa a ser perseguida por Blackway, um ex-policial que se tornou um criminoso violento. Ela pede ajuda a Lester e seu ajudante para enfrentar o perseguidor. Com Julia Stiles, Alexander Ludwig, Anthony Hopkins e Ray Liotta no elenco.



Júlio Andrade, Andrea Beltrão, Thelmo Fernandes e Marjorie Estiano estão no drama brasileiro "Sob Pressão" (dia 27 de março , às 22h). O longa se passa em um hospital público, tomado pelo clima de tensão quando a equipe médica precisa realizar três cirurgias complicadas: um traficante, um policial militar e uma criança, feridos no mesmo tiroteio. Com 3 indicações ao Oscar, "Brooklyn" (dia 20 de março , às 22h) acompanha a jovem irlandesa Ellis Lacey que vai morar em Brooklyn para tentar realizar seus sonhos. Aos poucos ela vai tentando se ajustar a nova vida até que conhece e se apaixona por Tony, um bombeiro italiano. Logo, ela se encontra dividida entre dois países, entre o amor e o dever.



"Coragem em Campo" (dia 06 de março , às 22h) acompanha Freddie Steinmark , um azarão no campo de futebol , que enfrenta o maior desafio de sua vida depois de liderar sua equipe para uma temporada de campeonato. Com Aaron Eckhart no elenco. Já Ezra Miller, Paul Giamatti e Mia Wasikowska estão em "Madame Bovary" (dia 16 de março , às 19h50),. Emma Bovary é a jovem e esposa de um tradicional médico de uma pacata cidade. Ela dá início a uma relação extraconjugal para tentar se promover na sociedade e melhorar seu status social.



Nicolas Cage, Thomas Jane e Tom Sizemore estão em "Homens de Coragem" (dia 24 de março , às 22h). A equipe USS Indianapolis, envolvida com as armas atômicas que ajudaram o fim da Segunda Guerra, está presa no mar das Filipinas por cinco dias. Enquanto esperam o resgate, eles passam dificuldades. Em "Território Sem Lei" (dia 24 de março , às 0h10), diante de um futuro sombrio, um jovem foge para o México, onde ele é recrutado pelo misterioso capitão de um grupo paramilitar de adolescentes que combatem cartéis de drogas. Isolado em seu acampamento deserto e incerto sobre o que ele está lutando, ele tenta provar a si mesmo.



Quatro amigos fazem um investimento arriscado que os colocam em problemas com agiotas em "Atividades Criminosas" (dia 30 de março , às 23h55). Eles reúnem-se no funeral de um ex-colega de turma. Entre uma conversa e outra, um deles menciona uma informação privilegiada que tem sobre uma ação na bolsa valores, e que com certeza irá gerar lucro, deixando-os milionários. Infelizmente, o negócio dá errado e eles perdem o dinheiro do investimento. Com John Travolta, Michael Pitt e Dan Stevens. Em "A Cilada" (dia 29 de março , às 20h10), um jovem recebe mais do que esperava quando inicia um caso com a mulher de um homem de negócios. Após uma série de mortes em sua cidade, ele descobre um segredo e torna-se suspeito dos crimes. Com Dermot Mulroney e Nick Jonas.



Em "Irmão Natureza" (dia 08 de março , às 20h), Roger planeja pedir a mulher de seus sonhos em casamento na casa do lago de sua família. Mas tudo se perde quando ele conhece seu cunhado Todd, que faz de tudo para se tornar seu melhor amigo. Com Bill Pullman no elenco. Monique Alfradique, Arthur Vinciprova, Bruno Gissoni e Lua Blanco protagonizam a comédia romântica brasileira "Turbulência" (dia 14 de março , às 18h15). Beto e Ághata se conhecem numa viagem de avião. Um ano depois, junto de Cláudio, primo de Beto e de Paula, amiga de Ágatha, o casal passa por muitas turbulências. No fundo os quatro só querem amar.



Na comédia romântica "Uma Noite Real" (dia 22 de março , às 20h10), no dia da Vitória, a Princesa Margaret e a futura rainha da Inglaterra, Elizabeth II, tiveram a permissão de deixar o palácio durante a noite. As duas se passam por anônimas e se misturam ao povo. Com Emily Watson. Já na animação "Cleo" (dia 21 de março , às 20h20), as crianças de um vilarejo de Quebec decidem realizar uma grande batalha de bolas de neve como forma de diversão durante as férias. No entanto, o que era para ser uma grande brincadeira, rapidamente transforma-se em um verdadeiro e interminável combate entre os pequenos, que brigam para tomar o controle do forte de gelo até o fim das férias.



