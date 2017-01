Você está: Notícias

Nova temporada

Segunda e última temporada de "Manhattan" estreia no FOX1

robertoscalon - Hoje, 18:15







Protagonistas de "Manhattan" (Divulgação/FOX) Protagonistas de "Manhattan" (Divulgação/FOX)



Nesta terça (31), a nova temporada da série “Manhattan” estreia no FOX1 . Situada no Novo México, o Projeto Manhattan, consistiu na corrida para construir a primeira bomba atômica do mundo. A série explora o custo dos segredos e o efeito corrosivo que têm sobre os indivíduos, as famílias e suas relações.



Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e situada na década de 1940, época em que o governo mantinha em sigilo pesquisas relacionadas com a primeira bomba atômica, a história acompanha a vida de cientistas (e suas esposas) que trabalham com o Manhattan Project, em Los Alamos, Novo México. Os segredos dominam todas as facetas da vida familiar e profissional enquanto os cientistas Frank Winter e Charlie Isaacs competem para criar a primeira bomba atômica do mundo.



2ª temporada de "Manhattan" no dia 31 de janeiro, às 22h no FOX1 . Nesta terça (31), a nova temporada da sérieestreia no. Situada no Novo México, o Projeto Manhattan, consistiu na corrida para construir a primeira bomba atômica do mundo. A série explora o custo dos segredos e o efeito corrosivo que têm sobre os indivíduos, as famílias e suas relações.Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e situada na década de 1940, época em que o governo mantinha em sigilo pesquisas relacionadas com a primeira bomba atômica, a história acompanha a vida de cientistas (e suas esposas) que trabalham com o Manhattan Project, em Los Alamos, Novo México. Os segredos dominam todas as facetas da vida familiar e profissional enquanto os cientistas Frank Winter e Charlie Isaacs competem para criar a primeira bomba atômica do mundo.2ª temporada deno diaàs 22h no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).