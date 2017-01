Você está: Notícias

Santa Clarita Diet

Drew Barrymore vive zumbi em nova série da Netflix

robertoscalon - Hoje, 18:57







Drew Barrymore estrela "Santa Clarita Diet" (Divulgação/Netflix)



A Netflix estreia "Santa Clarita Diet" , nova série estrelada por Drew Barrymore e Timothy Olyphant. Na produção eles são Sheila e Joel, marido e mulher, corretores de imóveis com vidas um pouco descontentes em Santa Clarita, no subúrbio de Los Angeles, com sua filha adolescente Abby (Liv Hewnson), até que Sheila passa por uma mudança radical que leva suas vidas a um caminho de morte e destruição... mas de um jeito bom.



Sheila desenvolve um apetite peculiar por carne humana e conta com o apoio do marido e da filha, Abby para esconder seus novos hábitos da população de Santa Clarita. A dieta dá a ela, energia de sobra, sem ela precisar dormir mais de três horas. Ao abraçar sua nova característica, Sheila se depara com um dilema ético: de quem ela irá tirar a vida para se alimentar? Junto ao marido, ela sai em busca das más pessoas da cidade – ou, como define Joel, “versões de Hitler”.



