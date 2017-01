Você está: Notícias

Food Network Star: A Próxima Miniestrela

Food Network busca talento infantil na cozinha em novo programa

O Food Network, estreia "Food Network Star: A Próxima Miniestrela", série apresentada pelas revelações, Tia Mowry e Donal Skehan, onde sete talentosíssimos chefs mirins vão competir em vários desafios de culinária e mídias sociais, para se tornarem a próxima estrela do canal.



No programo, os melhores chefs mirins dos Estados Unidos chegam a Los Angeles para mostrar suas habilidades culinárias e seu talento diante das câmeras. Na primeira prova, os chefs tem apenas 30 segundos diante das câmeras para se apresentar. Em seguida, cada um deles deve preparar um prato memorável que expresse sua personalidade culinária, além de gravar uma dica de cozinha em vídeo. No final, os mentores vão provar e avaliar os pratos e mandarão três concorrentes para casa. O prêmio será uma série no FoodNetwork.com e uma reportagem na “Food Network Magazine”.



