Confira a semana de Querida inimiga (30 a 4/2)

Segunda-feira



Vasco segue fazendo uma exaustiva revisão de contas na empresa de sua avó. Arthur se mostra solicito para responder algumas perguntas e ajudar-lhe, não sem antes ter combinado uma quantia em dinheiro com Sara. Sara está sempre de mau humor e despede Jaqueline. Depois de procurá-lo muito, Betina encontra Ivan e diz que quer acompanhá-lo, mas o garoto só chora. Ivan volta tarde ao apartamento de Ernesto e cheirando a álcool. Ernesto decide que é melhor que as crianças vivam com Gladis. Jaime e Bárbara se divorciam em comum acordo e se desejam felicidade mutua. Mais tarde, Jaime diz a Maria que não pensa em casar-se no momento. Ela se sente desiludida, pois ele só a vê como amiga. Finalmente Darío convence Paula lhe dar uma nova oportunidade. Betina fica muito feliz com a notícia. Ernesto diz às crianças que eles irão viver com Gladis. Ivan se aproveita da ocasião para dizer palavras fortes e depreciativas a seu tio.



Terça-feira



Ernesto promete aos seus sobrinhos que os verá diariamente, que sempre poderão contar com ele. As crianças estão receosas e, exceto Ivan, desejam seguir com Ernesto. Raimundo visita Paula e ela diz que voltou com Darío. Bárbara e Lalo vão a uma discoteca de bairro, tomam algumas cervejas, dançam e se divertem muito. Mais tarde, Sara acusa Lalo de estar com Bárbara e o diz que se quizer mais dinheiro terá que pedir a Bárbara, pois ela já está arruinada. Lalo aproveita a ocasião para pedir outro pagamento de cinquenta mil. Arthur decide levar Jaqueline para viver na casa de Catarina. Jaqueline informa a senhora que não fará trabalho algum de casa e que não é tonta como Valéria. Um prestigiado chef deseja contratar alguém que o ajude em seu programa de televisão. Lorena e Sara desejam conquistar a vaga. Lorena pede que Sara não trapaceie, pois sabe que existem muitas que cozinham melhor que ela. Lorena e Ernesto têm uma grave discussão por ele ter deixado as crianças partirem. O clima fica tão ruim que Lorena pede para terminar seu namoro com Ernesto.



Quarta-feira



Omar informa Vitor de um grave erro num documento ele levaria ao diretor e o arruma. Greta tenta seduzir Jaime, mas ele a rejeita. Paula diz a Darío que não vai se mudar para seu apartamento com tantas lembranças de Jaqueline por lá. Raimundo tenta ensinar Rose a cozinhar, mas é quase impossível. Maria está preparando as coisas para a festa de compromisso de Rose. Jaime aparece e ela diz não poder atendê-lo, pois está muito ocupada. Omar diz a Zulema que o promoveram em seu trabalho e agora poderão viver melhor. No apartamento de Maria, Juliano faz um discurso para pedir a mão de Rose. Maria dá sua benção e Juliano coloca o anel no dedo de Rose. Bruno está zangado pela falta de dinheiro. Diana entre e eles brigam. Bruno lhe dá uma bofetada. Lalo e Bárbara estão dançando e Lalo a beija. Mais tarde eles terminam em um quarto de hotel. Omar e Zulema estão felizes, pois Omar está fazendo um tratamento eficaz. Sara vê Lalo e Bárbara juntos. Ela diz a Lalo que ele já tem seu dinheiro e o lembra que classe de mulher Bárbara é. Lalo ameaça revelar o segredo de Sara. Ela responde que eles estão juntos nessa e, se ela cair, ele cai junto. Jaime vai ver Maria de novo. Eles se beijam. Lorena e Ernesto seguem sem se falar. Mônica decide aproveitar-se da situação para seduzir Ernesto. Alonso se senta com Florência, que está muito fraca, e pega sua mão. Eles conversam um pouco e ela morre em seguida.



Quinta-feira



Gladis telefona para Ernesto e lhe diz que precisa falar pessoalmente com ele, pois seus sobrinhos estão brigando com seus filhos. Maria diz a Rose que está saindo com Jaime e que tem direito de ser feliz. Rose se zanga muito. Jaime e Maria falam sobre o negócio que estão planejando e decidem começar usando apenas as economias de Jaime como capital. As três crianças voltam ao apartamento de Ernesto, que os pede que se sintam em casa e não se preocupem com nada. As crianças acreditam que serão mandadas para um orfanato. Ernesto fala com Ivan, jura que realmente se sente muito arrependido pela maneira com que os tratou e lhe dá a chave de sua casa. Ivan diz ao tio que o ama e também lamenta por ter se portado tão mal. Eles se abraçam. Paula diz a Darío que pode voltar para a casa, mas tem que ter paciência com ela. Sara descobre que Florência morreu e vai consolar Alonso. Aproveitando-se da situação ela o beija. Noemi consola Alonso pela morte de Florência e o oferece uma bolsa para estudar no Canadá por alguns meses. Lorena paga a Alonso as mensalidades que ele havia pagado para ela. Alonso diz que não precisa, mas ela faz questão. Alonso decide ir para o Canadá. Ivan descobre que Lorena brigou com Ernesto por eles e que o tio não quer que Lorena saiba que já os tem novamente. Sara se dá conta que existe algo entre Bárbara e Lalo. Ivan vai ao restaurante, pede desculpas a Lorena e diz que está vivendo com Ernesto. Dario volta a viver na casa de Paula. Eles vão para a cama, mas Betina os interrompe, perguntando se pode dormir com eles. No restaurante, Lorena beija Ernesto e diz que o adora.



Sexta-feira



Chega o momento de Alonso partir para realizar seu curso especial no Canadá. Sara fica furiosa ao descobrir. Jaqueline e Catarina têm fortes enfrentamentos, Arthur ameaça abandoná-las se voltarem a brigar. Para ganhar o concurso, Sara paga um maquiador para que coloque em Lorena algo que lhe cause alergia. Ela altera os ingredientes que Lorena usará no teste. O prato de Lorena é um desastre e assim Sara ganha o concurso. Lorena descobre as artimanhas de Sara e reclama com ela, dizendo que a ex-amiga sofre de inveja crônica. Hortência começa a dar pequenos sinais de melhora, porém os guarda em segredo. Bruno faz tratos para vender medicamentos da clínica pela metade do preço e ficar com o dinheiro. Diana dá a luz a um menino. Instigados por Sara, alguns estudantes se queixam de que Ernesto favorece Lorena, dando a boas notas sem que ela as mereça. Cristina comunica Ernesto que terá que reconsiderar a meia bolsa que Lorena recebe. 