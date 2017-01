Você está: Novelas

Confira a semana de Chiquititas (30 a 4/2)

Segunda-feira



No Café Boutique, Armando entrega para Carol diversas planilhas. No mesmo momento, a moça recebe uma ligação do orfanato. Armando pega o celular de Carolina, o desliga e confisca o aparelho. O rapaz diz para sua assessora que ela não pode falar no telefone durante o trabalho. Na rua, Estefânia dirige e Mili questiona a moça onde estão indo. A garota tenta mandar uma mensagem do seu celular para Mosca. O garoto recebe um torpedo e diz a todos que Mili está entrando na rodovia do Rodoanel. Junior decide ir atrás da garota, Duda e Mosca o acompanham. No carro, Mili pede para Estefânia parar o veículo em um posto, pois precisa ir ao banheiro. A moça para o automóvel e a garota sai do carro. Enquanto isso, Junior, Mosca e Duda tentam encontrá-la. Do banheiro, Mili liga para Mosca e diz que está parada em um posto e que está trancada dentro de um banheiro. Estranhando a demora da pequenina, Estefânia entra no banheiro para procurá-la. A garota mente para a mulher e diz que está com fortes dores na barriga. Estefânia avisa Mili que irá esperá-la no carro, mas não sai do local. A órfã liga para Mosca e diz que está com medo e Estefânia a surpreende. O garoto avisa Junior e Duda que escutou um grito de Mili e se desespera. No Café Boutique, Armando sai da sala e Carol vai à mesa do empresário pegar seu celular. A noiva de Junior liga para o orfanato e Cintia atende ao telefone. Carol pergunta à diretora se está tudo bem no local e Cintia não revela o que está acontecendo. No banheiro do posto, Estefânia pede para Mili abrir a porta. A garota revela que sabe que a moça não é sua mãe e que fugiu de um hospital psiquiátrico. Estefânia promete derrubar a porta e no mesmo momento Junior, Mosca e Duda entram no local. Mili abre a porta e é amparada por Junior. Estefânia tenta se explicar, mas Mosca afirma que ela não é a mãe de sua amiga. No Café Boutique, Armando vê o celular em cima da mesa de Carol e não gosta. O rapaz entrega mais trabalho para a moça. No posto, Estefânia sai amarrada em uma camisa de força. Os enfermeiros (Rodrigo Bestton e Reginaldo Costa) contam a Junior que moça teve uma filha, mas que o bebê nasceu morto e que até hoje ela não aceitou isso. Mili pede para que eles cuidem bem de Estefânia. No orfanato, todos ficam felizes com a volta da garota. Vivi confessa a amiga que ficou preocupada com ela. A garota aproveita o momento e pede desculpas à pequenina, as duas fazem as pazes. Junior alerta as crianças e pede para que eles tomem cuidado ao postar vídeos ou qualquer tipo de informação pela internet. No Café Boutique, o rapaz chega à loja e conta a todos o que aconteceu no orfanato. Carol diz ao noivo que ligou para o orfanato e Cintia disse que estava tudo bem. Na mansão da família Almeida Campos, Duda conta a José Ricardo sobre o sequestro que Mili sofreu. Carmen aproveita o momento para criticar a direção de Cintia. A megera pede para o irmão que ela se torne supervisora da moça. Sem saída, o empresário aceita a sugestão. Beto fecha o primeiro show de Tomás Ferraz. Tobias fica nervoso e diz que não pode aceitar. O entregador do Café Boutique tenta convencer o amigo e diz que ele irá abrir o show da dupla Jonas e Maicon. Em sua casa, Maria Cecília procura emprego e Eduarda tenta motivar a filha. A socialite entrega para a moça as faturas dos cartões de créditos. Ao ver os valores, Maria Cecília se desespera e se preocupa em como pagar as contas. No orfanato, sozinha em sua sala, Cintia se irrita por Estefânia não ter sumido com Mili. No mesmo momento, Carol entra no lugar. A ex- garçonete questiona a diretora sobre ela não ter lhe contado sobre o sumiço de Mili. Cintia é arrogante com Carolina e diz ela não é ninguém pra cobrar satisfações. Carol fica surpresa com a resposta da moça. Na cozinha, Vivi recusa mais uma vez a comida. Ao tentar levantar da mesa, a pequenina desmaia. Carol revela a Cintia que prometeu a Sofia que iria cuidar das crianças e por isso ela tem o direito de saber o que acontece no orfanato. A diretora diz à moça que não se importa com as promessas feitas para a ex-diretora. No mesmo momento, Ana entra na sala e avisa as duas que Vivi desmaiou na cozinha. Ao chegarem no local, Carol encontra Vivi pálida e pergunta o motivo da garota estar daquele jeito. Mili revela que a pequenina está fazendo dieta. A moça aconselha à órfã e Mili serve um prato de comida para a amiga. Ao colocar o alimento na boca, Vivi corre para o quarto e Carol vai atrás da pequenina. Cintia pensa em ajudar, mas Chico aconselha a diretora deixar Carolina cuidar da garota. No quarto, as chiquititas cuidam de Vivi e Bia conta a ex-garconete que a pequenina agora faz parte das Top 3. Carol aconselha a Vivi a parar de ter esse tipo de atitude e diz que a garota pode desenvolver uma anorexia. Tati pega o diário da irmã e lê a todos as regras das Top 3. A moça fala à pequenina que as regras de Débora e Priscila não são boas. Carol dá a ideia de elas inventarem juntas as regras da felicidade e todos amam a sugestão.



Terça-feira



No dia seguinte, na mansão da família Almeida Campos, Carmen vai ao quarto de Gabi para lhe dar os remédios. A vilã, como de costume, coloca uma alta dosagem de calmante no suco da moça. Valentina tentar entrar no lugar e percebe que a porta está trancada. A governanta pede para Carmen abrir a porta, mas ela se recusa. Maria Cecília faz uma planilha para que ela e a mãe se planejem a gastar o essencial por mês. Eduarda se desespera com os cortes de sua mordomia. Maria Cecília avisa a mãe que terá que mandar Shirley embora. A socialite pede a filha que não demita a emprega, pois ela se tornou sua companhia. No orfanato, Mili faz sua lição de casa e Mosca pede ajuda para a amiga. Vivi observa os dois e se incomoda. Carmen e Duda chegam ao local. O garoto chega perto de Mili e questiona Mosca o que ela faz do lado da garota e não perto de Vivi. Bia comunica a Duda que os dois não estão mais namorando. Carmen vai à sala de Cintia e avisa que ela irá supervisionar o orfanato a pedido do irmão. A megera aproveita o momento e questiona o motivo de Cintia, depois de uma carreira de sucesso, querer se tornar diretora de um orfanato. A moça tenta despistar Carmen e a megera avisa que estará mais presente no local. Na sala, Mili ajuda Mosca na lição. Duda se intromete e o órfão se irrita. Clarita faz uma visita no orfanato para ajudar Vivi a se arrumar para a festa, as meninas sobem para ajudar. Sozinhos na sala, Duda pergunta qual o interesse de Mosca em Mili. O órfão admite gostar da pequenina, mas o esnobe garoto avisa a Mosca que ele revelou gostar da menina primeiro. Os dois se enfrentam. No quarto, Clarita ensina as chiquititas em como achar o próprio estilo. No Café Boutique, José Ricardo procura Armando e ao entrar na sala encontra apenas Carolina. O empresário se surpreende ao ver a organização da moça. Junior também entra no local e José Ricardo elogia Carol para o filho. O rapaz avisa a noiva que vai com o pai para uma reunião no Rio de Janeiro. No quarto, as chiquititas e Clarita arrumam Vivi para a festa. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina entra no quarto de Gabi e estranha que a moça tenha dormido o dia inteiro. A governanta se desespera ao perceber que Gabi está desmaiada na cama e tenta ligar para José Ricardo e Junior, mas não consegue falar com eles. Valentina tenta ligar para Carolina e avisa que Gabi está passando mal. Carol se prepara para sair e Armando não gosta da atitude de sua assessora, mas a moça não se importa e sai mesmo assim. No orfanato, Cintia agradece a Carmen pela inspeção que a megera fez no local. No hospital, Valentina e Carol esperam angustiadas o médico (Tamaio Nazarian) que está cuidando de Gabi. O doutor comunica a governanta e a moça que a filha de José Ricardo teve uma overdose de remédios. Valentina se desespera e diz que Carmen é a culpada. Carol pergunta se a governanta tem certeza da acusação que fez. Valentina afirma que sim, mas sabe que Carmen a mandaria embora se contasse a alguém. A governanta pede para Carol não comentar com ninguém sobre o que ela lhe disse. Débora e Priscila chegam ao orfanato para buscar Vivi para a festa. As patricinhas se surpreendem com o visual da órfã. Débora fala à pequenina que Mosca também precisa ir à festa, pois os seus namorados estarão no lugar. Ana revela as patricinhas que Vivi e Mosca não estão mais namorando. Surpresa com a revelação, Débora diz que a Vivi que é melhor ela não ir ao evento. Triste, a pequenina sobe para o quarto e conta para Mili o que aconteceu. A órfã revela a amiga que gostaria de voltar a namorar com Mosca. No quarto dos meninos, Mosca revela aos amigos que está gostando de Mili e resolve se declarar. Leticia vai ao hospital para saber do resultado de seus exames, Rui e Dani a acompanham. Ao avaliar os exames, a médica (Eliana Ferraz) comunica a Leticia que ela está com câncer de mama. No quarto do hospital, Valentina pega no sono e Carol cuida de Gabi. A moça, que está dormindo, fica agitada e começa a falar que seu bebê está vivo e Carol estranha ao escutar.



Quarta-feira



A médica explica para Leticia que seu câncer foi diagnosticado em uma fase avançada. A moça se desespera. No orfanato, Vivi diz a Mili que não se conforma que Mosca tenha terminado com ela e revela que não suportaria vê-lo com outra menina. No mesmo momento as meninas escutam uma batida na porta, ao abrir Mili se depara com um bilhete de Mosca a chamando para ir ao jardim. A menina vai ao encontro do amigo. Nervoso, Mosca revela a Mili que gosta dela desde a primeira vez que a viu. O garoto confessa que começou a namorar com Vivi por acreditar que ela não queria nada com ele. Mili fala que eles não podem ficar juntos, pois Vivi ainda gosta dele. Mosca pergunta a Mili se ela gosta dele. A garota mente e diz que gosta do garoto apenas como amigo. O garoto acredita que a amiga gosta de Duda. Sozinha, Mili chora no pátio. No hospital, o médico diz a Carol que Gabi está bem e que a moça precisa ficar um tempo sem as medicações. Dani e Rui encontram com Carol no hospital. Leticia aparece, Carol e Rui percebem que a moça não está bem. Leticia mente para os amigos e diz que a médica pediu para ela continuar o tratamento da fibromialgia. Beto mostra para Clarita e Tobias o pôster, as faixas e as camisetas de Tomás Ferraz que mandou fazer para o show. O entregador do Café Boutique, diz que irá distribuir os ingressos e que convidará as crianças do orfanato. Nervoso, Tobias diz que não conseguirá cantar no show. Clarita e Beto animam o barista. Leticia chega em casa e vai direto para o banho. Triste, a moça não se contenta e chora por conta da doença que descobriu. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina e Carol colocam Gabi na cama. Carol pergunta para a governanta se ela não quer conversar com Junior e José Ricardo sobre o comportamento de Carmen. Valentina garante que não, pois a megera a mandaria embora. A moça comenta com a governanta que Gabi falou no hospital sobre seu bebê. Valentina conta para Carol sobre a história do parto de Gabi, ela diz que foi algo traumatizante para a moça. Carol diz à mulher que se ela quiser pode acompanhá-la no cemitério para visitar o túmulo do neto. Carmen chega à mansão e depara com Carol e Valentina. A governanta avisa a megera que Gabi teve uma overdose de remédios. Carmen tenta culpar Valentina, mas Carol interrompe dizendo que as coisas estão tranquilas e que o médico orientou a família a não dar nenhum tipo de medicamento para a moça. Carol se despede e Valentina a agradece. Carmen ameaça a governanta. No orfanato, Mosca volta para o quarto e os amigos perguntam como foi sua declaração para Mili. O órfão conta a Binho e Rafa sobre o que a garota lhe disse. No quarto das meninas, Tati pede a Mili para contar uma história e a garota diz estar muito cansada. No dia seguinte, Cintia vai a penitenciária buscar Cícero (Ernando Tiago). Emocionado, o homem não acredita que está livre e agradece a moça por tê-lo buscado. Cintia pergunta a Cicero quando pode dar entrada aos papéis da guarda de Tati e Ana. O homem diz que precisa de um tempo para se reaproximar das filhas e para recomeçar a sua vida. De volta ao orfanato, a diretora fica irritada por não poder se livrar das órfãs. Cintia pensa na possibilidade em pegar o tesouro e fugir. No mesmo momento, Chico entra em sua sala e entrega os convites do show que Beto deixou no lugar. Carol e Valentina vão ao cemitério para visitar o túmulo da mãe de Junior e Gabi e do neto da governanta. Valentina estranha não ter na lápide o nome do filho que Gabi perdeu. Carol pensa na possibilidade da placa ter caído e sugere que perguntem para alguém. Na cozinha, Cintia comunica aos órfãos que eles irão ao show de Jonas e Maicon. A diretora avisa Chico e Ernestina que eles também irão para acompanhar as crianças. Em sua sala, Cintia avisa a Armando que Cícero pediu um tempo para reconstruir a vida, antes de pegar a guarda das filhas. A diretora planeja com o rapaz de procurar o tesouro enquanto todos estiverem no show. Na mansão, Carmen vai ao quarto de Gabi para lhe dar o remédio. A megera percebe que a governanta esvaziou todos os potes das medicações e fica furiosa. Carol vê um funcionário do cemitério e pergunta sobre a placa do nome do bebê que deveria estar na lápide. O coveiro (Antônio Neves) afirma que conferiu o túmulo há poucos dias e que achou um caixão de uma criança, mas estava vazio. Valentina e Carol não entendem. A governanta pensa que José Ricardo pode estar escondendo algo, mas Carol acredita que não. No orfanato, os pequeninos recebem camisetas e faixas de Tomás Ferraz. No mesmo momento, Carmen chega ao local e pergunta o que está acontecendo. Chico avisa que as crianças irão para o show de Jonas e Maicon. Duda pede um ingresso e Tati avisa que Cintia cedeu uma entrada para Mili. Carmen vai à sala de Cintia e estranha a planta da casa estar em cima de sua mesa. A megera vai fazer sua inspeção e a diretora fica irritada. No pátio, Mosca avisa Duda que não irá mais ficar no caminho dele para conquistar Mili.



Quinta-feira



Rui vai à casa de Leticia e questiona a namorada sobre os motivos de ela não ter respondido suas mensagens e nem atendido suas ligações. O rapaz diz ter percebido que a moça não está bem desde que voltou do hospital. Leticia revela a Rui que está com câncer, que a doença se espalhou e não tem mais cura. A moça pede segredo ao namorado, mas Rui diz que ela não pode esconder este assunto. A moça diz que precisa aproveitar ao máximo o que lhe resta de vida. O rapaz se propõe a ajudá-la e promete ficar ao seu lado. No orfanato, Carmen inspeciona cada parte do lugar e Cintia se incomoda com a demora da cunhada. Ao entrar no quarto de limpeza, Carmen se depara com seu quadro no chão e fica furiosa. A megera leva o seu retrato para casa. Armando chega ao orfanato e os dois começam a busca pelo tesouro. Na mansão da família Almeida Campos, Junior e José Ricardo chegam de viagem e são recepcionados por Carol e Carmen. Carol avisa o empresário e o noivo sobre Gabi. Carmen finge que ficou preocupada com a sobrinha e Junior pede para Carol o acompanhar até o quarto da irmã. No show, as crianças reclamam sobre a demora e não gostam da ideia de usar a camiseta e a faixa de Tomás Ferraz. Nos bastidores, Tobias fica nervoso com sua apresentação. Leticia, Rui e Dani visitam o amigo antes do show. Leticia anima o amigo e Tobias resolve deixar o nervosismo de lado. No quarto, Junior pergunta a Carol o que houve na sua ausência. Carol conta para o noivo que foi com Valentina ao cemitério e o caixão do filho que Gabi perdeu estava vazio. Nervoso, o rapaz vai à sala e questiona o pai. O empresário fica sem reação e Junior cobra uma resposta. Enquanto isso, Tomás Ferraz abre o show da dupla Jonas e Maicon e consegue conquistar a plateia. Carmen também estranha a notícia e questiona o irmão. O empresário mente e diz a todos que entregou o bebê de Gabi para uma mulher, mas que a criança estava fraca e morreu. José Ricardo diz que não queria que a filha ficasse com o bebê. Junior e Valentina ficam inconformados com a atitude do empresário. Jose Ricardo diz que tomou a melhor decisão para Gabriela. Junior comunica ao pai que quer saber o nome desta mulher e lhe dá o prazo de um dia para contar a ele. O rapaz se descontrola e Carol tenta acalmá-lo. Junior promete investigar e descobrir o que aconteceu com o filho de Gabriela. Rui, Leticia, Dani e Clarita vão aos bastidores parabenizar Tobias pelo show. O barista fica feliz por ter conseguido cantar no palco. No orfanato, Cintia e Armando vasculham o lugar a procura do tesouro. A diretora mostra para o rapaz a planta da casa e diz que em algum lugar tem uma passagem secreta. Cintia revela que antes do lugar ser o orfanato, a casa era de seu avô. A mulher promete 30% do tesouro para Armando. As crianças chegam no orfanato e se deparam com Armando e Cintia na sala. A diretora tenta disfarçar e o rapaz vai embora. As crianças comentam sobre o show e Cris confessa estar apaixonada por Tomás Ferraz. A garota coloca a imagem do suposto cantor português em sua cama. No dia seguinte, Carmen pergunta a José Ricardo o motivo de o irmão ter mentido para ela. O empresário se recusa em responder e pede para a irmã ficar quieta. Carmen pede desculpas e diz ao irmão que todas as brigas que acontecem é culpa de Carolina. José Ricardo concorda com a irmã e revela que a moça se meteu onde não devia. O empresário promete tomar algumas atitudes. Dani e Leticia se preparam para passear. Leticia tem a ideia de fazer uma lista de todas as coisas que ela e filha querem fazer juntas. As duas fazem uma relação de todas as brincadeiras e passeios que querem fazer. Maria Cecília lê as notícias sobre o show de Tomás Ferraz e Eduarda a interrompe. A moça se irrita ao ver que a mãe está no local. A socialite diz a filha que o cantor português é um ótimo partido. Maria Cecília pede para mãe parar de se intrometer na sua vida. Eduarda resolve tomar uma atitude e ligar para Tomás Ferraz. A ex-modelo pega o celular da filha e anota o telefone do suposto cantor português. No pátio, as chiquititas conversam sobre o show. Cris sugere que as meninas façam um blog do fã clube oficial de Tomás Ferras e todas aprovam a ideia. Cintia e Ernestina colocam diversos livros no pátio e as pequeninas pedem para ler. A diretora deixa e Mili sugere que todos façam um piquenique e leiam os livros. Ernestina pede ajuda a Cris para mexer no site de relacionamento. A pequenina lê a mensagem de Brigadeirão, que na verdade é Chico, e diz à zeladora que ele está gostando dela. No mesmo momento, Chico entra no local e usa o computador do lado. Os dois começam a conversar pelo site de relacionamento.



Sexta-feira



Leticia aproveita o passeio de bicicleta com Dani e Carol, as três se divertem no parque. No Café Boutique, Beto comenta com Tobias e Clarita o sucesso do show que Tomás Ferraz abriu. No mesmo momento, Eduarda entra na loja e Clarita pede ao barista que se esconda. A socialite liga para Tomás Ferraz e o celular de Tobias toca. Eduarda marca com o barista um encontro no Café Boutique e rapaz não sabe o que fazer. No parque, Leticia pergunta a Carol se ela cuidaria de Dani caso acontecesse algo com ela. A moça afirma que sim, mas estranha a conversa da amiga e fica preocupada. No orfanato, as crianças se preparam para fazer um piquenique e ler os livros no pátio. Duda chega ao local e deixa Mosca enciumado. Na mansão da família Almeida Campos, Junior cobra uma resposta de José Ricardo. O empresário entrega ao filho um papel com o nome e endereço da suposta mulher que ele entregou o filho de Gabi. Acreditando no pai, Junior promete encontrar a moça e saber a verdadeira história de sua sobrinha. Ao ver o filho saindo, José Ricardo se lembra do momento que Sofia lhe propõe abrir um orfanato e se compromete a cuidar da criança. O empresário fica preocupado e reforça para ele mesmo que ninguém pode saber da verdade, pois os filhos jamais o perdoariam. No orfanato, Tati sente a falta da irmã e Cris diz que Vivi está com as Top. No passeio com as patricinhas, Débora e Priscila tratam a garota mal e a questionam sobre o book que a órfã disse que faria. Do lado de fora do orfanato, Cícero observa a casa e tem a esperança de ver Tati e Vivi. No pátio, as crianças escolhem os livros que irão ler e Mili dá a ideia de eles fazerem uma historia compartilhada. Junior vai ao endereço que seu pai lhe entregou e encontra uma mulher. O rapaz a questiona sobre a criança que José Ricardo entregou a ela. Antônia (Miriam Palma) diz que o bebê morreu e foi cremado. Estranhando o comportamento da moça, Junior pergunta a ela se seu pai a pagou para mentir para ele. Antônia se irrita e deixa o rapaz sem resposta. Sem a presença de Junior, a moça liga para José Ricardo e avisa que o rapaz acaba de deixar o local. No Café Boutique, Tomás Ferraz, que na verdade e Tobias disfarçado, chega à loja para encontrar Eduarda. Ao ver o suposto cantor português, a socialite fica feliz e conta a ele que Maria Cecília está sofrendo após o termino do namoro. A ex-modelo fala para o português que a filha não está conseguindo arrumar um novo emprego e que a situação está difícil. Surpreso, Tobias diz que fará algo para ajudá-las. No mesmo momento, fãs entram no Café Boutique e pedem autógrafo para o artista. No orfanato, Tati decide passear com Pipoca. Cícero, que está sentando próximo a casa, brinca com a mascote dos órfãos. O homem se emociona após saber que a pequenina é Tati. No Café Boutique, Leticia e Beto colocam as fãs de Tomás Ferraz para fora da loja com receio que Armando veja. Cícero conversa com Tati e a pequenina conta que mora com Vivi no orfanato. Em casa, Maria Cecília se desespera com a sua situação. No mesmo momento, Tobias, vestido de Tomás Ferraz, entra em seu quarto e a surpreende. Vivi volta do passeio com suas novas amigas e Cícero observa a filha. A pequenina vai à sala de Cintia e pede para que ela a ajude em sua carreira de modelo. Cintia pede paciência para a órfã e Vivi se irrita. Maria Cecília revela a Tobias que desde que começou a namorar com ele, sua vida se transformou. O barista confessa à moça que se ela quiser, ele desiste do personagem. Maria Cecília destrata o rapaz e pede para que ele vá embora. No orfanato, Binho, Rafa e Ana percebem que Vivi está triste. A pequenina fala aos amigos que gostaria de fazer um book para dar início a sua carreira, mas Cintia não quer ajudá-la. 