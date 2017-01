Confira a semana de Rubi (30 a 4/2)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Elisa pede a Ingrid que pare com a brincadeira de mal gosto. Caetano diz a Ingrid que entre ele e Cristina não há nada ilícito e que sua vida pessoal não interessa a ninguém. Artur diz a Rosário que está ciente que Caetano anda molestando sua filha, Cristina. Rosário esclarece que Cristina e Caetano estão apaixonados e que ela aprova o relacionamento dos dois. Artur diz a Rosário que mesmo depois do casamento de Maribel ele continuará pagando a Universidade de Rubi. A revelação provoca um desmaio em Rosário. Rubi diz a Cristina que com certeza a mãe passou mal depois do comentário de Ingrid sobre ela e Caetano. Heitor pergunta a Alessandro se ainda gosta de Rubi e ele responde que infelizmente ainda está apaixonado por ela. Rubi fica surpresa quando Cristina diz que Caetano já faz parte de sua vida e que acabam de ficar noivos. Heitor diz a Alessandro que talvez Rubi esteja apaixonada por outro. Alessandro confessa a Heitor que enlouqueceria se soubesse que Rubi esteve com outro homem. Rubi, furiosa, pergunta a Cristina como foi capaz de ficar noiva de um motorista. Caetano pede a Rubi que não interfira em sua vida particular. Heitor diz a Genaro que decidiu seguir adiante com seus planos de casamento com Maribel e não atrapalhar o relacionamento de Alessandro e Rubi. Genaro aconselha o afilhado a pensar melhor no que está fazendo, pois não seria honesto se casar com Maribel sem amá-la. Rosário dá uma bofetada em Rubi e exige que ela lhe diga o que faz com o dinheiro que Cristina lhe dá para pagar a Universidade, já que o pai de Maribel arca com essa despesa. Ela diz que de agora em diante sua irmã não lhe dará nenhum centavo. Artur diz a Maribel que propôs um negócio a Genaro, mas Heitor não participará. Heitor procura Rubi.



Terça-feira



Heitor diz a Rubi que o relacionamento dos dois precisa terminar, pois ele decidiu se casar com Maribel e também não quer magoar Alessandro. Rubi diz a Heitor que eles devem pensar apenas neles e no amor que sentem. Heitor leva Maribel para seu apartamento. Rubi chega e, em tom de deboche, diz a eles que parecem estar muito felizes. Maribel, ingênua, diz que realmente estão felizes porque o padre confirmou a data do casamento. Rubi, hipócrita, abraça Maribel e, ao abraçar Heitor, sussurra em seu ouvido que pelo menos faça sua amiga feliz. Heitor diz a Maribel que ela é a mulher de sua vida e os dois se beijam. Alessandro procura Rubi, suplica que ela coloque o amor acima de sua ambição e promete se esforçar para dar tudo que ela merece. Rubi procura Heitor no escritório de arquitetura. Heitor diz a Rubi que sua atitude diante de Maribel o fez pensar que estava arrependida do que aconteceu entre eles. Genaro diz a Rubi que está ciente do que aconteceu entre ela e seu afilhado, mas pede a ela que se afaste, já que ele decidiu se casar com Maribel. Genaro promete ajudar Rubi a encontrar um bom emprego. Caetano diz a Artur que está ciente que ele não aprova seu relacionamento com Cristina e entrega sua carta de demissão. Artur diz que Rosário está de acordo com o namoro dos dois e ele não é ninguém para se opor, por isso, quer que continue sendo seu motorista. Raul ridiculariza Rubi dizendo que sua irmã namora um simples motorista. Isso faz com que ela decida conquistar Heitor definitivamente. Rubi diz a Hilda ter descoberto que Genaro, além de Elisa, tem outras mulheres e filhos, mas promete que não comentará nada com ninguém. Rubi procura Heitor para dizer que já aceitou que vai se casar com Maribel, mas quer que ele reconheça que é a ela que ama.



Quarta-feira



Rubi diz a Heitor que vai tentar esquecê-lo nos braços de Alessandro. Toledo comenta com Magda que já percebeu que Rubi tem inveja de Maribel. Ela concorda e diz que Rubi não se conforma em ser pobre e que sua amizade com Maribel é apenas por interesse. Rosário diz a Rubi que Artur teve a gentileza de visitá-la para perguntar sobre sua saúde e comenta que ele ofereceu a Cristina um emprego em sua empresa. Rosário lembra Rubi que deve ser muito grata a Maribel e seu pai por tudo que tem feito por elas. Heitor diz a Maribel que nunca a abandonará e os dois se beijam. Alessandro e Rubi chegam à casa de Elisa e Genaro e comunicam que estão tentando se reconciliar. Paco fica muito confuso ao ser beijado por Valéria. Rubi finge que vai lavar as mãos. Heitor vai atrás e exige que ela explique o que está fazendo com Alessandro. Heitor pergunta a Rubi por que reatou seu namoro com Alessandro se não sente nada por ele. Rubi responde que se o homem que ama vai se casar com outra então ela tem todo o direito de tentar refazer sua vida nem que seja por despeito, pois precisa esquecê-lo de qualquer jeito. Rosário vai até a Universidade para saber o quanto Rubi está devendo. Ingrid se aproxima para humilhá-la. Rubi discute com a colega e aproveita para levar a mãe embora. Toledo diz a Rubi que já percebeu que está interessada no noivo de Maribel e sugere que vá ao litoral para se encontrar com ele. Rubi rouba as economias de dona Lola e depois procura Alessandro para colocar um ponto final no relacionamento dos dois.



Quinta-feira



Rubi diz a Alessandro que foi um erro terem reatado o namoro, pois ela nunca mudará sua maneira de pensar e pede a ele que não volte a procurá-la. Lola, desconsolada, comenta com Rosário que roubaram as economias que guardou durante anos para sua velhice. Rubi propõe a Lorena e Paco que façam as fotos para o projeto Vale Bravo. Cristina diz a Marcos que não voltará a sair com ele por que não estaria sendo honesta com Caetano, já que ele foi seu pretendente. Marcos, entristecido, diz a Cristina que já sofreu por não ter seu amor e agora sofrerá muito mais por perder sua amizade. Alessandro conta para Maribel que Rubi terminou definitivamente o namoro só por que ele não tem condições de lhe dar uma vida luxuosa. Genaro diz a Heitor que tem dúvida quanto ao amor que Rubi diz sentir por ele, pois o que parece é que ela está interessada em conseguir um milionário. Heitor diz a Genaro que lamenta muito que a mulher que Alessandro ama tenha se apaixonado por ele. Rubi finge um encontro casual com Heitor e diz a Paco e Lorena que não poderá almoçar com eles por que terá que ajudar Heitor a resolver um problema. Rubi seduz Heitor com seus beijos e carícias, diz que terminou seu namoro com Alessandro porque não podia continuar mentindo e pede a ele que não se case com Maribel. Cristina agradece a Maribel e Artur por terem lhe dado um emprego. Maribel estranha quando Cristina comenta com ela que Rubi foi ao Vale Bravo para fazer um trabalho da faculdade. Maribel pergunta a Rubi como é possível que ela dê tanta importância ao dinheiro a ponto de abandonar um homem como Alessandro só por que é pobre. Rubi, furiosa, diz à mãe que dona Lola a está acusando de ter roubado suas economias. Rosário diz à filha que quer revistar sua bolsa.



Sexta-feira



Rosário diz a Rubi que vai revistar sua bolsa. Heitor está a ponto de romper seu compromisso com Maribel mas, na hora H, não tem coragem de fazê-lo. Caetano diz a Cristina que está certo de que a quer como sua esposa e mãe de seus filhos. Rubi liga para Heitor e deixa um recado na caixa postal pedindo que a procure. O assédio de Rubi deixa Heitor cada vez mais confuso quanto a seus sentimentos. Genaro e Elisa chegam à igreja onde acontecerá o casamento de Heitor e Maribel. Genaro se surpreende ao ver Luiz entre os convidados e finge um mal-estar para não descer do carro. Depois, furioso, ele liga para Luiz e exige que ele volte imediatamente para o litoral. Luiz diz a Genaro que nada o impedirá de assistir ao casamento e desliga. Heitor e Rubi estão a ponto de fugir quando chega Lorena. Rubi explica que ela e Heitor se apaixonaram. Lorena vai até a igreja e conta para Alessandro que Heitor e Rubi fugiram juntos. 