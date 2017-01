Você está: Novelas

Confira a semana de A gata (30 a 4/2)

Segunda-feira



Lorena segue tendo alucinações nas quais vê Augusto falando coisas desconexas para ela. Paulo sente ciúme ao ver Mariano e Esmeralda conversando e rindo. Lorena aproveita para fazer intriga. Gisele telefona para Paulo e se passa por uma desconhecida, fazendo intrigas contra Esmeralda. Paulo exige que Mariano o diga se ainda está apaixonado por Esmeralda. Mariano responde que o irmão deve respeitar sua privacidade e confiar em sua esposa, que é uma mulher de respeito. Lorena insulta Esmeralda e grita todo o ódio que sente. Ela dizendo que ficará com Paulinho e Letícia só para fazer Esmeralda sofrer. Esmeralda esbofeteia Lorena. Silencioso pede que Lorena deixe Esmeralda em paz ou se arrependerá.



Terça-feira



Silencioso diz a Paulo que vai levar Esmeralda e seus filhos. Paulo pede que os deixe, pois naquela mesma noite resolverá todos seus problemas. Paulo entrega a Esmeralda seu anel e diz que sua mãe o encontrou onde ela deixou. Paulo diz que descobriu que a mãe se aliou a Gisele para separá-los, mas que isso acabou, pois agora eles irão embora juntos. Perla diz ao Silencioso que não deve preocupar-se, pois Esmeralda sabe se defender muito bem. Carlos Horácio e a pequena Virginia decidem ir atrás de Inês. Garibaldo se angustia ao não saber onde estão as crianças. Carlos Horácio é atropelado por um carro, salvando a pequena Virginia. Inês ouve quando o garoto diz que queria vê-la e pergunta seu nome. A pequena Virginia diz que nem ela e nem Carlos tem mãe. Mariano diz a Esmeralda que sua mãe está melhor, mas que não faz nada além de chorar. O doutor Guillén diz a Garibaldo que seu filho tem leucemia. Inês pergunta a Garibaldo quem é a mãe de seu filho. Ele responde. Carlos Horácio diz que é um prazer conhecê-la. Inês chora.



Quarta-feira



Inês suplica a sua avó que diga se Carlos Horácio é seu filho. Rita diz que que sim, e Garibaldo o teve todo o tempo. O Doutor Guillén diz a Garibaldo que o sangue dele não é compatível com seu filho, por isso ele terá que ir atrás da mãe para ver se ela é uma possível doadora. Inês diz a Garibaldo que já sabe de toda a verdade. Garibaldo responde que o filho tem leucemia e eles precisam ir para o hospital com urgência. Esmeralda diz a seus filhos que partirão da casa e que seu pai ficará ali por mais um tempo, para depois ir com eles. Paulinho diz a Esmeralda que ficará com sua avó Lorena. Esmeralda responde que não. O Silencioso diz a Perla que Paulo deveria ir com Esmeralda e seus filhos. Perla responde que Lorena manipula tanto Paulo quanto Esmeralda, fazendo com que se sintam culpados.



Quinta-feira



Lorena segue manipulando Paulo e exige que ele traga Paulinho, do contrário, ela morrerá. Paulo diz a Jacira que vai levar seus filhos para ver a avó. Jacira responde que não pode impedir, mas Esmeralda ficará zangada. Lorena recebe Paulinho muito bem, mas rejeita Letícia e Virginia. Dora diz que não permitirá que ela maltrate a neta. O Doutor Guíllen diz a Garibaldo que o transplante foi um sucesso, mas deixou Inês em más condições devido aos abusos que ela cometia. Ele acredita que ela se recupere. Garibaldo agradece Inês pelo que fez e diz que ela pode pedir o que quiser. Inês responde que a única coisa que deseja é voltar a ver seu filho, mas se não for possível, que não diga que ela é sua mãe, pois não deseja que o filho sofra por sentir-se órfão. Esmeralda diz a Paulo que vai atrás de seu filho.



Sexta-feira



Esmeralda, fora de si, diz a Perla e Jacira que Paulo ficou de trazer Paulinho há duas horas e até o momento nada deles. Jacira responde que o menino não está com qualquer pessoa, mas com seu pai, Esmeralda diz que Lorena não tem limites e pode encher a cabeça do menino de bobagens. Perla diz que Paulo e Lorena também têm o direito de conviver com o menino. Lorena despede Dora, que diz que Lorena ficará só com seus “fantasmas”. A pequena Virginia diz a Esmeralda, Jacira e seu pai que sua avó Lorena a disse que não a beija por ela ser moreninha, mas que Dora a defendeu. Quando Esmeralda chega atrás de Paulinho, ele a diz que ficará com sua avó, porque ela (Esmeralda) é muito má, por isso a chamam de “Gata”. Esmeralda responde que seus amigos a chamam de “Gata” carinhosamente, e que já explicou tanto a ele quanto à sua origem. Esmeralda diz a Paulo que sua mãe está envenenando Paulinho e ele não faz nada. 