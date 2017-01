Confira a semana de O que a vida me roubou (30 a 4/2)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Sebastião volta de Londres para Água Azul muito feliz para se casar com Monserrat. Lauro o recebe em sua mansão e aceita que na festa de boas-vindas eles acertem a data do casamento. Sebastião procura por Monserrat na praia. Na praia de Água Azul, Monserrat e José Luis se beijam. Desesperada, ela pede que ele a solte, pois alguém pode vê-los. Sebastião os vê e reclama com a jovem por sua infidelidade. Monserrat pede que ele a perdoe, pois já não o ama. Na fazenda Almonte, Benjamin está agonizando e pede para ver o padre e seu advogado. Graciela chega muito apressada para vê-lo, mas o Padre Anselmo está com Benjamin. O Padre pede que ele se arrependa de todos seus pecados e se confesse, mas Benjamin se nega e chama pelo advogado. Graciela entra e pede a Benjamin que se lembre do tempo em que estiveram juntos. Ele a responde que não deixará nada para ela, pois não merece. Benjamin pede ao advogado que mude seu testamento, deixando como seu único herdeiro Alessandro. O Padre Anselmo diz a Graciela para se arrepender de ter sido a amante de Benjamin, mas ela se zanga e vai embora. Monserrat está falando com seu pai, Lauro, e sua tia Carlota chega e os interrompe. Dimitrio reclama com Lauro por ter cancelado seu cartão de crédito. Lauro responde que ele precisa trabalhar para sustentar seus gastos. Graciela chega da igreja e felicita Monserrat por seu casamento. O celular de Graciela toca e a mãe de Sebastião a diz que seu filho voltou para Londres. Graciela esbofeteia Monserrat. Lauro expulsa Graciela e dá seu apoio a Monserrat. Na fazenda Almonte, Benjamin explica a Alessandro que o nomeou seu único herdeiro, pois é seu filho. Benjamin morre. Alessandro chora e sai em seu cavalo. Maria vai atrás dele e o consola, mas Alessandro pede para ficar só. Joventino, muito zangado, grita com Benjamin já morto. Dimitrio pede a sua mãe que fale com seu pai, para que devolva seus cartões. Monserrat fala por telefone com José Luis e eles combinam de se ver na praia. Graciela procura sua filha em seu quarto, mas ela não está. Na praia, Alessandro chora e Monserrat chega e o abraça, pensando que se trata de José Luis. Eles se olham fixamente.



Terça-feira



Monserrat se desculpa com Alessandro por confundi-lo e ele a responde que não há problema. Graciela pede a Dimitrio que procure por Monserrat para descobrir com que homem ela está se vendo, pois toda a cidade fala disso. Na escola naval, José Luis se dispõe a sair para ver Monserrat, mas o sargento lhe comunica que irão zarpar em três dias. Pelas ruas de Água Azul, Dimitrio vai caminhando quando uns homens o agridem e dizem que Gamboa quer seu dinheiro. Ele diz que entregará assim que o tiver. Na fazenda Almonte, Benjamin é velado, mas Alessandro se recusa a estar presente. Gamboa chega para ver seu patrão e recebe a notícia de que Alessandro é o herdeiro de toda a fortuna de Benjamin e irá a Água Azul para checar a fábrica. Monserrat vai embora triste porque José Luis não chegou ao encontro. No dia seguinte ela o telefona, mas ele não a atende. Ao entrar no escritório de seu pai, ela se dá conta que José Luis está lá, falando com ele. Lauro sai para pegar uma garrafa de vinho e José Luis e Monserrat se beijam. Ele a diz que irá partir por dez dias, mas em sua volta conversará seriamente com seu pai. Dimitrio pede cem mil reais para Graciela, dizendo que se ela não o der, acabarão o matando. Na fábrica de Água Azul, Alessandro pede a Gamboa que compre maquinaria moderna para facilitar o trabalho dos operários. Gamboa sugere que ele não gaste e Alessandro se zanga e diz que se não estiver de acordo com suas ordens ele contratará outro administrador. José Luis chega para falar com Lauro e Monserrat se emociona. Ela pede ao pai que fale com José Luis e Lauro aceita. Toca a campainha e Lauro pensa ser José Luis, mas ao atender vê que se trata de Alessandro.



Quarta-feira



Alessandro pede para falar com Lauro, mas Monserrat nega. Lauro ouve e pede que Alessandro entre e José Luiz espere. No escritório, Alessandro pede a Lauro que o venda o terreno que está junto à sua fábrica, pois deseja ampliá-la. Alessandro completa dizendo ser filho de Benjamin, falecido há alguns dias. Lauro vai atrás de Monserrat e pede a José Luis que se retire e volte depois. Alessandro pede a Monserrat que o venda seu terreno, mas ela o nega. Nadia volta de sua lua de mel e Monserrat a recebe feliz. Ela conta que terminou com Sebastião e que o caso com José Luis segue igual, já que ele não falou com seu pai. Nadia sugere que ela não se case, já que as coisas mudam depois do casamento. Monserrat, preocupada, pergunta a Nadia se as coisas estão bem. Nadia responde que estão maravilhosas. Na fazenda Almonte, Victor vê que as vacinas do gado estão vencidas e ordena que comprem outras. Maria está na cozinha e se lamenta por Alessandro ter se afastado dela. Dominga pede que a jovem se esqueça dele, pois certamente agora ele se interessa por uma mulher de sua classe. Alessandro telefona para a fazenda e pede a Victor que o encontre em Água Azul. Em Água Azul, Joventino aborda o carro de Graciela e lhe pede o dinheiro prometido por ter feito Benjamin morrer rapidamente. Ela o dá apenas sua pulseira e pede que ele a venda e deixe de incomodá-la. Dimitrio procura Bruno em sua casa e lhe dá as escrituras de sua mansão. Alessandro chega à casa de Bruno e exige que ele devolva o dinheiro que roubou de seu pai. Ele se queixa com ele e diz que o mandará para a prisão, mas Bruno recorre às escrituras dadas por Dimitrio para pagar Alessandro, que se surpreende.



Quinta-feira



José Luis e Monserrat estão conversando e Dimitrio os observa, incomodado. José Luis convida Monserrat a fugir com ele. Ela o propõe vender um terreno que tem para que possam fugir com algum dinheiro. Graciela e Dimitrio chegam à casa de Bruno Gamboa atrás das escrituras. Bruno os explica que os papéis foram usados para quitar uma dívida que tinha com Alessandro Almonte. Graciela discute com Dimitrio e pede que ele saia de sua casa. Dimitrio caçoa de Monserrat por andar com um simples cabo da marinha. Ela responde que o ama e não se importa com dinheiro. Em um restaurante, Lauro convida Alessandro para tomar um café em sua casa. José Luis fala com um amigo que irá pedir dinheiro emprestado com Gamboa para fugir com Monserrat. Na casa de Alessandro, Monserrat aceita vender seu terreno desde que ele o pague em dinheiro vivo. Ele aceita. José Luis chega à casa de Bruno e o encontra morto. A empregada o acusa de haver assassinado Bruno e chama a polícia. José é levado ao ministério público para prestar esclarecimentos. Com isso ele se atrasa e não chega a tempo no encontro que tinha com Monserrat. Na casa de Lauro, Monserrat pergunta se ele permitiria que ela se casasse com um homem pobre. Lauro responde que prefere vê-la casada com um homem de posição social. Carlota descobre que Dimitrio está escondendo algo em seu quarto. Dimitrio pega uma arma em suas mãos e se lembra de como matou Bruno. Graciela pede a Alessandro que lhe devolva a escritura de sua casa e que lhe pagará assim que vender algumas jóias. Alessandro responde que devolverá se ela permitir que ele saia com Monserrat. Dimitrio está feliz porque Graciela conseguiu a escritura, mas ela o lembra que esta é a última vez que resolve seus problemas. Graciela diz ao filho do interesse de Alessandro em Monserrat. Ele responde que a mãe deve apoiar essa aproximação, pois Monserrat está saindo com um pobre cabo da marinha. Graciela se zanga. Tocam a campainha e a polícia pede para falar com Dimitrio.



Sexta-feira



A polícia interroga Dimitrio pela morte de Gamboa, mas Graciela lhe serve de álibi. Na residência de Alessandro, a polícia pergunta se ele tinha algum problema com Gamboa. Alessandro responde que não e se coloca à disposição para qualquer coisa. Na praia, José Luis pede a Monserrat que fujam juntos, já que tem medo que os separem. Ela então, o pede que vá a sua casa conversar com seu pai. Nadia diz a Pedro que deseja ter um filho dele. Ele pede que ela se esqueça disso. Na fazenda Almonte, Joventino dá seu apoio a Maria para que lute pelo amor de Alessandro. Ela monta em um cavalo para ir atrás de Alessandro, mas acaba caindo. Joventino diz a Gaspar que Maria foi atrás de Alessandro. Gaspar sai atrás da garota em sua caminhonete e a encontra atirada no chão. Ele pede que ela se esqueça de Alessandro. Em um bar, Dimitrio exige que Jose Luis se afaste de sua irmã. Alessandro paga o terreno a Monserrat e ela dá todo dinheiro a José Luis para que fujam. 