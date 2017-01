Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Carinha de anjo (30 a 4/2)

Vcfaz.tv - Hoje, 15:37







Segunda-feira



Gustavo consegue conversar a sós com a irmã Cecília. O empresário diz que sentirá muita falta da noviça e pergunta se ela está feliz com a mudança. Cecília diz que não está ali para desobedecer as ordens da Madre Superiora. Gustavo coloca as mãos nos ombros de Cecília e questiona sobre os sentimentos dela. Cecília diz que não pode falar sobre seus sentimentos e desmaia nos braços de Gustavo. Vitor e Estefânia conversam sobre a planta de onde pretendem para o food truck do chef de cozinha. Rosana aparece e auxilia os dois com ideias. Nicole conversa com Haydee e conta que tem um plano para parecer uma nova e boa mulher e reconquistar Gustavo. Cecília acorda do desmaio e vê Gustavo. As amiguinhas de Dulce Maria revelam para ela o que descobriram sobre o desmaio da irmã Cecília. O médico André aparece para avaliar Cecília e diz que ela não está bem para viajar. Ninguém no colégio encontra a Madre Superiora. Gustavo vai embora confuso e chateado, mas antes telefona para Estefânia e conta o que aconteceu. Em casa e emocionado, Gustavo revela que com a sensação de perda sobre Cecília, percebeu que gosta da irmã de outra maneira. O médico diz que o resultado dos exames indica que Cecília está com uma virose. Madre conta para Fatima que a transferência de Cecília foi adiada. Juju telefone para Zeca e conta que conseguiu um show para ele na inauguração do food truck da praça.



Terça-feira



Franciely conta para Silvestre que Dulce Maria quer ser expulsa do colégio. Dulce Maria consegue entrar no quarto da irmã Cecília escondida durante a noite. A pequenina diz que falou com Papai do Céu, que deixou ela ir visitá-lo. Madre Superiora vai até o quarto de Cecília para fazer companhia e enquanto isso, Dulce Maria fica escondida debaixo da cama. Fabiana e Fátima percebem que Dulce Maria não está no quarto e logo percebem que Dulce Maria deve estar no quarto de Cecília. Franciely conta para Estefânia que Dulce Maria disse que se a irmã Cecília for embora ela dará um jeito de ser expulsa do colégio. Gustavo vai até a casa de Fatima para saber como está Cecília. Doutor André avisa que Cecília já está recuperada da virose. Madre cobra de Cecília uma posição de quando ela acha que estará pronta para se mudar para o colégio do Rio Grande do Sul. Cecília diz que independente de quando for, sentirá da mesma maneira. Madre Superiora informa então que Cecília vai para o novo colégio no dia seguinte. Dulce Maria e irmã Fabiana escutam tudo atrás da porta.



Quarta-feira



Dulce Maria conversa com Tereza em seu sonho e diz que está triste com o fato da irmã Cecília ir embora e que fará algo para ser expulsa do colégio, pois não quer ficar lá sem Cecília. Vitor diz para Solange que só falta encontrar alguém para trabalhar com ele no food truck. Cecília se despede das alunas do colégio. Dulce leva uma rosa branca para Cecília como despedida e revela que ela fará algo muito feio para ser expulsa. A carinha de anjo diz que quer ser transferida para o colégio aonde ela irá. Cecília tenta mudar a ideia de Dulce, mas sem sucesso. Nicole conversa com Inácio que conta que Zeca fará uma apresentação no food truck. Dulce Maria utiliza um extintor de incêndio para simular que estava pegando fogo no colégio e assim deixar todos do colégio em pânico para ser expulsa. Madre Superiora descobre e chama Gustavo e Tia Perucas até o colégio. Fabiana aconselha Dulce Maria a dizer que usou a fumaça do extintor para espantar formigas.



Quinta-feira



Juju Almeida grava um vídeo para seu vlog e fala sobre três atividades ruins para fazer no sábado à noite. Na sala da Madre Superiora, Dulce Maria revela que após escutar o que Pascoal lhe explicou sobre o extintor de incêndio decidiu utilizar na sala de música. Dulce Maria conta que viu formigas entrarem na sala de música e por isso jogou fumaça nelas. Fabiana e Fatima pegam formigas no pátio do colégio para colocar na sala de música. Madre Superiora decide averiguar se há formigas na sala de música. Enquanto isso, sem que ninguém veja, Dulce Maria conta para Tia Perucas a verdade. O plano das formigas dá certo. Cecília, Fátima e Fabiana correm para rezar e pedir perdão pela mentira que aprontaram. Pascoal conta para as três que elas esqueceram o pote das formigas na sala de música. Fabiana conta para Pascoal o que aconteceu na verdade. Estefânia pede para que Dulce Maria saia da diretoria e revela para a diretora que Dulce Maria pensou em ser expulsa do colégio. Madre Superiora reflete e se emociona. A religiosa diz vai manter Cecília no colégio, mas que conta com o afastamento de Gustavo do colégio. Em seguida, Gustavo e Tia Perucas contam para Dulce Maria que Cecília não irá mais embora do colégio. Cecília, Fabiana e Fátima ficam felizes com a notícia da família Lários de que Cecília não irá mais embora do colégio. Todos começam a chegar no show de Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo.



Sexta-feira



Delegado Peixoto vai vestido de Elvis ao show de Zé Felipe para surpreender Rosana. Zé Felipe conversa com o empresário que contratou seu show e diz que achou as mulheres de Doce Horizonte bonitas. Nicole, que é a modelo que estampa a cara da marca que promove o show, vai acompanhada do irmão, Flávio. Inácio também está no show com Zeca. Juju decide fazer uma transformação no visual para o seu vlog. Zé Felipe canta seus sucessos durante o show e anima todos que foram assistir ao astro sertanejo. Juju fica com o cabelo colorido. Nicole chama Zeca e Inácio para subir na parte VIP após o show e apresenta os dois ao sertanejo Zé Felipe. O cantor aconselha Zeca sempre cantar e ter fé em Deus, que o resto vem naturalmente. Zeca aproveita e pede se pode gravar uma entrevista com Zé Felipe para o vlog de uma amiga e pede para que Nicole faça a filmagem com o celular dela. Gustavo consegue conversar a sós com a irmã Cecília. O empresário diz que sentirá muita falta da noviça e pergunta se ela está feliz com a mudança. Cecília diz que não está ali para desobedecer as ordens da Madre Superiora. Gustavo coloca as mãos nos ombros de Cecília e questiona sobre os sentimentos dela. Cecília diz que não pode falar sobre seus sentimentos e desmaia nos braços de Gustavo. Vitor e Estefânia conversam sobre a planta de onde pretendem para o food truck do chef de cozinha. Rosana aparece e auxilia os dois com ideias. Nicole conversa com Haydee e conta que tem um plano para parecer uma nova e boa mulher e reconquistar Gustavo. Cecília acorda do desmaio e vê Gustavo. As amiguinhas de Dulce Maria revelam para ela o que descobriram sobre o desmaio da irmã Cecília. O médico André aparece para avaliar Cecília e diz que ela não está bem para viajar. Ninguém no colégio encontra a Madre Superiora. Gustavo vai embora confuso e chateado, mas antes telefona para Estefânia e conta o que aconteceu. Em casa e emocionado, Gustavo revela que com a sensação de perda sobre Cecília, percebeu que gosta da irmã de outra maneira. O médico diz que o resultado dos exames indica que Cecília está com uma virose. Madre conta para Fatima que a transferência de Cecília foi adiada. Juju telefone para Zeca e conta que conseguiu um show para ele na inauguração do food truck da praça.Franciely conta para Silvestre que Dulce Maria quer ser expulsa do colégio. Dulce Maria consegue entrar no quarto da irmã Cecília escondida durante a noite. A pequenina diz que falou com Papai do Céu, que deixou ela ir visitá-lo. Madre Superiora vai até o quarto de Cecília para fazer companhia e enquanto isso, Dulce Maria fica escondida debaixo da cama. Fabiana e Fátima percebem que Dulce Maria não está no quarto e logo percebem que Dulce Maria deve estar no quarto de Cecília. Franciely conta para Estefânia que Dulce Maria disse que se a irmã Cecília for embora ela dará um jeito de ser expulsa do colégio. Gustavo vai até a casa de Fatima para saber como está Cecília. Doutor André avisa que Cecília já está recuperada da virose. Madre cobra de Cecília uma posição de quando ela acha que estará pronta para se mudar para o colégio do Rio Grande do Sul. Cecília diz que independente de quando for, sentirá da mesma maneira. Madre Superiora informa então que Cecília vai para o novo colégio no dia seguinte. Dulce Maria e irmã Fabiana escutam tudo atrás da porta.Dulce Maria conversa com Tereza em seu sonho e diz que está triste com o fato da irmã Cecília ir embora e que fará algo para ser expulsa do colégio, pois não quer ficar lá sem Cecília. Vitor diz para Solange que só falta encontrar alguém para trabalhar com ele no food truck. Cecília se despede das alunas do colégio. Dulce leva uma rosa branca para Cecília como despedida e revela que ela fará algo muito feio para ser expulsa. A carinha de anjo diz que quer ser transferida para o colégio aonde ela irá. Cecília tenta mudar a ideia de Dulce, mas sem sucesso. Nicole conversa com Inácio que conta que Zeca fará uma apresentação no food truck. Dulce Maria utiliza um extintor de incêndio para simular que estava pegando fogo no colégio e assim deixar todos do colégio em pânico para ser expulsa. Madre Superiora descobre e chama Gustavo e Tia Perucas até o colégio. Fabiana aconselha Dulce Maria a dizer que usou a fumaça do extintor para espantar formigas.Juju Almeida grava um vídeo para seu vlog e fala sobre três atividades ruins para fazer no sábado à noite. Na sala da Madre Superiora, Dulce Maria revela que após escutar o que Pascoal lhe explicou sobre o extintor de incêndio decidiu utilizar na sala de música. Dulce Maria conta que viu formigas entrarem na sala de música e por isso jogou fumaça nelas. Fabiana e Fatima pegam formigas no pátio do colégio para colocar na sala de música. Madre Superiora decide averiguar se há formigas na sala de música. Enquanto isso, sem que ninguém veja, Dulce Maria conta para Tia Perucas a verdade. O plano das formigas dá certo. Cecília, Fátima e Fabiana correm para rezar e pedir perdão pela mentira que aprontaram. Pascoal conta para as três que elas esqueceram o pote das formigas na sala de música. Fabiana conta para Pascoal o que aconteceu na verdade. Estefânia pede para que Dulce Maria saia da diretoria e revela para a diretora que Dulce Maria pensou em ser expulsa do colégio. Madre Superiora reflete e se emociona. A religiosa diz vai manter Cecília no colégio, mas que conta com o afastamento de Gustavo do colégio. Em seguida, Gustavo e Tia Perucas contam para Dulce Maria que Cecília não irá mais embora do colégio. Cecília, Fabiana e Fátima ficam felizes com a notícia da família Lários de que Cecília não irá mais embora do colégio. Todos começam a chegar no show de Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo.Delegado Peixoto vai vestido de Elvis ao show de Zé Felipe para surpreender Rosana. Zé Felipe conversa com o empresário que contratou seu show e diz que achou as mulheres de Doce Horizonte bonitas. Nicole, que é a modelo que estampa a cara da marca que promove o show, vai acompanhada do irmão, Flávio. Inácio também está no show com Zeca. Juju decide fazer uma transformação no visual para o seu vlog. Zé Felipe canta seus sucessos durante o show e anima todos que foram assistir ao astro sertanejo. Juju fica com o cabelo colorido. Nicole chama Zeca e Inácio para subir na parte VIP após o show e apresenta os dois ao sertanejo Zé Felipe. O cantor aconselha Zeca sempre cantar e ter fé em Deus, que o resto vem naturalmente. Zeca aproveita e pede se pode gravar uma entrevista com Zé Felipe para o vlog de uma amiga e pede para que Nicole faça a filmagem com o celular dela.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).