Confira a semana de Ezel (30 a 4/2)

Segunda-feira



Merti questiona Ali sobre a origem e a administração do cassino. Bahar chora após o encontro com Ezel e Eysan a consola. Ezel vai ao cassino para conversar com Ali. Merti rouba um CD do cofre de Ali e foge. Ezel e Merti se encontram e os dois discutem.



Terça-feira



Ramiz vai à casa de Ali e exige que ele entregue Cengiz à polícia. Cengiz volta para casa e pergunta à Eysan com quem ela o traiu. Bahar sai de casa no meio da noite. Ramiz escuta o desabafo da filha que o culpa por todo o sofrimento que passou. Yan tem pesadelos durante a noite. Eysan vê Bahar e Ezel se beijando e fica enciumada.



Quarta-feira



Cengiz e Ezel são chamados na escola, pois Yan está dando problemas. Yan se envolve em uma confusão durante uma apresentação na escola. Serdar tenta saber detalhes sobre a origem do dinheiro de Ezel. Ramiz sequestra Yan e ameaça Cengiz, que fica desesperado.



Quinta-feira



Cengiz é pressionado por Ramiz e é atraído para o local onde está Yan. Cengiz encontra Ezel e Ali e diz que Ramiz ordenou que ele matasse um de seus inimigos. Ezel liga para a polícia e denuncia Cengiz. A polícia chega e persegue Cengiz, que foge no carro de Azad, filha de Ramiz.



Sexta-feira



Ramiz pede que Ali espanque Tefo e ele obedece. Bahar vai à casa de Ezel e diz que vai fazer o tratamento. Ezel e Bahar se beijam. Azad se encontra com Cengiz no cassino e os dois fazem um acordo. Cengiz oferece uma viagem para Eysan e Yan.



Sábado



Mais uma vez, Azad salva Cengiz da morte. Ezel visita Meliah e a família. O homem que atacou Cengiz entrega a arma do crime para Ezel. Ramiz entrega para Ali a faca com o sangue de Cengiz. Ali invade a casa do inimigo de Ramiz e o mata. Cengiz é preso pela polícia por suspeita de assassinato e a foto dele aparece em todos os jornais.





