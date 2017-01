Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (30 a 4/2)

Segunda-feira



Bárbara se surpreende por Joana aceitar participar do concurso Garota Carioca. Lucas e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Nanda acredita que o coração doado para Renato seja o de Filipe. Juliana, Jabá e Júnior criticam Lucas por não ter contado para Luiza que é pai do filho de Martinha. Bárbara sabota a sessão de fotos de Joana com Flávio. Tânia mostra a carta que recebeu de vó Damiana. Ricardo descobre que Bárbara armou para Joana não fotografar. Flávio fotografa Ricardo com Joana.



Terça-feira



Ricardo e Joana se aproximam. Sula repreende Rômulo por não parar de falar em Nanda. Giovane vai para a final do campeonato. Gabriel tem um jogo difícil, mas garante uma vaga na final. Giovane e Gabriel ficam espantados com os conselhos que recebem de Cleo. Renato canta uma música para Nanda que a faz pensar em Filipe. Jéssica fica consternada ao ver Nanda. Gabriel é derrotado por Giovane. Renato e Nanda se beijam. Giovane teme que Gabriel tenha facilitado sua vitória. Joana interfere na discussão entre os irmãos.



Quarta-feira



Joana exige que Gabriel revele a verdade sobre o suposto erro no fim da partida. Nanda se incomoda por ter beijado Renato. Sula fica desconcertada quando Rômulo afirma que não quer se esquecer de Nanda. Jorjão critica Irene por não estar feliz com a vitória de Giovane. Renato convida Nanda para ir ao cinema. Lucas não consegue contar para Luiza que terá um filho. Bárbara se vangloria de um contrato que assinou por causa do concurso. Rômulo vê Nanda e Renato no cinema. Bárbara descobre que terá que trabalhar com Joana e fica furiosa.



Quinta-feira



Sula sugere que Rômulo converse com Nanda. Renato se declara para Nanda. Tânia se preocupa com excesso de cuidado que Lucas tem com Martinha. Ricardo intercepta Tânia para saber de Joana. Começa o desfile de Joana e Bárbara. Joana encontra sua roupa destruída e Sula e Tânia a acalmam. Sula refaz o vestido de Joana. Cleyton desfila para Krica. Sai o resultado do concurso de Garota Carioca. Manuela e Fábio lutam jiu-jítsu. Joana não deixa Bárbara sair do camarim e Sula impede outras meninas de entrarem. Joana confronta Bárbara.



Sexta-feira



Joana fica arrasada depois da briga com Bárbara. Tânia descobre que Lucas é o pai do filho que Martinha está esperando. Tânia conversa sobre Lucas e Martinha com Jéssica. Tânia dá um ultimato a Lucas. Luiza pede para conversar com Martinha. Irene reclama de Cleo para Jorjão. Clara ouve Joana falar com Manuela sobre a briga com Bárbara. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.





