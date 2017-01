Você está: Novelas

Confira a semana de Sol Nascente (30 a 4/2)

Segunda-feira



Sirlene confessa a Felipe que Cesar é pai de Lucas. Felipe promete fazer justiça contra Cesar. Tanaka agradece o apoio de Hirô na empresa. Com a ajuda de Felipe, Sirlene revela a Mario e Alice que Cesar é pai de seu filho. Sinhá orienta Mocinha a dopar Tanaka. Carolina escuta a gravação que fez com as ameaças de Cesar e jura proteger sua filha. Milena questiona Lenita sobre a filha que perdeu. Ralf e Damasceno chegam a Minas Gerais. Loretta ofende Lenita e exige que ela se afaste de Milena. Mocinha abre o cofre de Tanaka.



Terça-feira



Mocinha furta o conteúdo da caixa misteriosa que Tanaka guarda em seu cofre. Sirlene combina com a mãe de tirar Lucas de Arraial. Cesar falsifica a assinatura de Alice na escritura da fazenda Mato Alto. Ralf e Damasceno descobrem pistas sobre o passado de Cesar. Neide e Luzia se despedem de Mario. Milena exige que Loretta deixe a casa de seus avós. Felipe tenta encontrar os representantes da empresa-fantasma que investia na Arraial Pescados. Tanaka pede Mocinha em casamento. Alice defende Sirlene e dá um tapa em Cesar.



Quarta-feira



Cesar não consegue se defender das acusações de Alice. Mocinha aceita o pedido de casamento de Tanaka. Loretta lê um dos diários que escrevia quando trabalhava na maternidade. Sinhá orienta João Amaro a fazer cópia de todos os documentos trazidos por Mocinha. Ralf e Damasceno procuram a fazenda Mato Alto. Mario reconhece Argemiro na delegacia de São Paulo. Alice presta depoimento a Louzada. Ana fica tensa quando Cesar avisa que Carolina será sua advogada. Cesar e Sinhá inauguram o Cassino Sol Nascente.



Quinta-feira



Patrick entrega uma indenização à família de Wagner. Hirô se recusa a falar para Tanaka sobre as condições da empresa. Ralf e Damasceno conseguem entrar na casa de Sinhá e se surpreendem com o que encontram no quarto de Cesar. Ralf envia para Mario as fotos que Damasceno tirou do quarto de Cesar. Alice se aflige com a quantidade de clientes perdidos. Sinhá conta para Mocinha que Tanaka é herdeiro de uma fortuna. Lenita descobre que Flavinha não é sua filha. Loretta encontra as anotações sobre o parto de Lenita. Cesar presta seu depoimento e se faz de vítima para o delegado. Gaetano questiona Sinhá sobre o conteúdo das fotos que recebeu de Damasceno.



Sexta-feira



Sinhá tenta confundir Gaetano. Flavinha indica um detetive para encontrar a filha de Lenita. Alice encerra o contrato com Moreira. Mocinha devolve ao cofre os documentos que furtou de Tanaka. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. Loretta tenta encontrar documentos sobre a família que adotou a filha de Lenita. Patrick encontra uma pista de que Wagner pode estar vivo. Alice jura vingança contra Cesar. Tanaka convida Akira e sua mãe para morar com eles depois do casamento. Patrick encontra Wagner.



Sábado



Sábado

Patrick se preocupa com a sanidade de Wagner. Patrick avisa a Mario que Wagner foi encontrado. Cesar sente ciúmes de João Amaro e Sinhá estranha seu comportamento. Alice conta a Tanaka e Hirô que Wagner foi encontrado. Cesar descobre que Wagner está vivo e fica transtornado. Lenita e Sirlene mostram a Alice detalhes da organização de seu casamento. Patrick conversa com o médico sobre o estado de saúde de Wagner. João Amaro entrega a Louzada a escritura, em nome de Alice, da fazenda Mato Alto. Cesar atira em João Amaro.





