Confira a semana de A lei do amor (30 a 4/2)

Segunda-feira



Magnólia afirma que não deixará a casa onde mora. Elio não acredita no resultado do exame das digitais de Marina. Vitória leva Caio para visitar Sílvia. Salete garante a Suely que Gustavo será internado. Helô reclama de Laura para Pedro. Helô aconselha Edu a não ter segredos com Xanaia. Tiago pede para ter um filho com Letícia. Misael discute com Yara e tenta se consolar com Flávia. Magnólia ameaça Ciro. Elio tenta abordar Marina. Laura pede para se encontrar com Pedro. Ciro é levado para fazer um novo depoimento.



Terça-feira



Ana Luiza não deixa Tiago ver Marina. Magnólia é obrigada a sair de casa e pede abrigo a Gigi. Ciro desiste de depor. Luciane descobre sobre Marina e decide contar para Tiago, que fica transtornado. Tiago marca um horário com Marina no SPA e Ruty Raquel avisa a Antônio. Luciane tem uma ideia para ajudar Salete a reconquistar seus eleitores. Tião descobre que Laura tem uma filha com Pedro. Helô faz um exame de gravidez. Sílvia ouve Misael discutir com Yara por sua causa. Salete faz um novo comício e é ovacionada. Helô conta para Pedro que está grávida.



Quarta-feira



Pedro fica radiante com a notícia da gravidez de Helô. Tião manda Valdir executar seu plano contra a mãe de Laura. Magnólia é expulsa da casa de seu neto. Mileide descobre que Jáder é casado. Ana Luiza conta para Tiago que o exame feito em Marina deu negativo. Laura decide contar para Pedro sobre a paternidade de sua filha, mas desiste ao saber que sua mãe foi atropelada. Gigi não deixa Magnólia morar em seu SPA. Tião ajuda Laura a voltar. Flávia consegue o material de Isabela para fazer o exame de DNA. Tiago vê Marina.



Quinta-feira



Tiago decide seguir Marina. Magnólia tenta convencer Sílvia a deixá-la morar em sua casa. Magnólia procura Salete. Tiago se impressiona com a habilidade de Marina na piscina e se convence de que ela é Isabela. Luciane não deixa Hércules ajudar Magnólia. Elio consegue o material de Marina para fazer o exame de DNA. Edu chama Flávia para ir a sua festa de aniversário. Pedro acredita que Ciro foi ameaçado por Magnólia. Yara vê Misael beijar Flávia. Pedro pede para Tiago não se encontrar com Marina antes do resultado do exame de DNA. Tião aparece na festa de Edu. Tiago tem um pesadelo com Isabela e decide procurar Marina.



Sexta-feira



Tiago e Marina discutem. Magnólia reclama da hospitalidade de Padre Paulo. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Salete aconselha Flávia a se afastar de Misael. Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Tiago discute com Letícia. Marina faz massagem em Helô. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Tião salva Magnólia.



Sábado



