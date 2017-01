Você está: Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (30 a 4/2)

Segunda-feira



O Sargento de Milícia estranha que Leôncio não levou nenhum tiro. Dr. Paulo visita Helena. Com. Almeida diz à Isaura que Leôncio é um mentiroso. Gioconda se preocupa com o testamento feito pelo Conde de Campos. Henrique corteja Isaura e a beija. Gabriel diz à Tomásia que ela não está no testamento.



Terça-feira



Leôncio discute com Henrique. Moleca leva André e Bernardo para o Quilombo. Malvina diz que Leôncio o mandou embora. Leôncio machuca Rosa. Leôncio invade o quarto de Isaura. Almeida tem alucinações com Gertrudes. Leôncio amordaça Isaura. Almeida vai ao quarto de Isaura. No bordel, Miguel se lamenta. Tomásia chora. Leôncio beija Rosa. Almeida dá uma medalha de presente para Isaura. Joaquina pede para que tirem João do quartinho. Conde Campos é enterrado. Tomásia diz que vai matar Leôncio. Helena discute com Sebastião. Tomásia lê o testamento do Conde de Campos e fica sem herança. Dr. Paulo examina Almeida e sugere uma viagem.



Quarta-feira



Dr. Paulo conta que Leôncio armou uma emboscada para o Conde Campos. Leôncio força Isaura a entrar no quarto de hóspedes. Malvina pede que Rosa conte se é sua irmã. Isaura arranha Leôncio. Tomásia e sua família são expulsas da fazenda do Conde Campos. Almeida tem ataque de tosse e manda chamar Leôncio. Malvina vê Leôncio sair do quarto de hóspedes. Miguel conversa com Belchior no Jardim de Serafina. Almeida ameaça deserdar Leôncio. Moleca se declara para André. Tomásia acha um novo testamento do Conde Campos. João fica doente.



Quinta-feira



André sente saudade de Isaura. Leôncio pede um beijo à Isaura senão ele bate em João que está doente. Inesperadamente João enforca Leôncio. Henrique flagra Leôncio tentando matar João. Bernardo acha diamante em um riacho. Henrique diz que vai ajudar a comprar a liberdade de Isaura. Sebastião ameaça deserdar Henrique. Almeida tem outra visão de Gertrudes. Belchior pede Rosa em casamento. Tomásia inaugura a estação de trem. Bernardo conta a André que achou diamante. Almeida faz seu testamento com a alforria de Isaura.



Sexta-feira



Sexta-feira

Leôncio tenta convencer seu pai a não libertar Isaura. Gabriel sonha com sua amada. Helena discute com Leôncio ao vê-lo segurando Isaura. Martinho planeja atacar o quilombo. Com. Almeida se prepara para viajar e pede para Leôncio deixar Isaura em paz. Gabriel conta a Miguel que pedirá dinheiro emprestado à Tomásia para ajudá-lo. Belchior vai até o bordel e desabafa com Violeta. Miguel visita sua filha. Isaura entrega a carta de Gabriel à Helena, mas o Cel. Sebastião vê tudo.





