Confira a semana de A terra prometida (30 a 4/2)

Segunda-feira



Jéssica se desculpa com Salmon e Raabe. Ela se emociona ao segurar o bebê Boaz nos braços. Inês faça sobre fé com os estrangeiros presentes no acampamento. Tirda, Maquir e Gael brincam com Haniel. Racal e Bogotai dizem querer romper a aliança com Zareg. Haniel diz amar Tirda e os filhos. Léia diz não concordar com as maldades de Samara e Tobias. Abul e Mireu se aproximam do acampamento hebreu. Aruna e Elói saem juntos da tenda para buscarem leite. Mireu observa. Tobias escuta um barulho e corre para averiguar. Abul e outro soldado tentam se esconder. Mireu se aproxima e golpeia Tobias. Samara chega na cozinha coletiva e se depara com Aruna e Elói. A esposa e o criado de Josué ficam constrangidos e deixam o local. Abul e Mireu se confundem e acabam sequestrando Samara. Na manhã seguinte, Léia se assusta ao notar a ausência da filha. Zaqueu encontra Tobias desmaiado. Mireu procura Lina e diz estar triste por ter sequestrado uma mulher indefesa. Ula o admira. Na tenda de Darda, Tobias desperta com sintomas de falta de memória. No palácio, Abul entrega Samara ao rei Adonizedeque. No palácio, Abul entrega Samara ao rei Adonizedeque. A vilã grita e se debate. Úrsula diz ter gostado da hebreia. Samara percebe que foi confundida com a esposa de Josué. Tobias diz não se lembrar de nada. Preocupada com a falta de memória do rapaz, Darda pede para chamarem Léia. Aiúde estranha ao ver Mara conversando com Racal. Samara enfrenta Adonizedeque e ele a manda para a masmorra. Aiúde pede para Mara não dar intimidade a Racal. Tobias não reconhece Léia e Quemuel. Ruth aconselha Sama a falar a verdade para Boã sobre a gravidez. Zaqueu acusa Tobias de estar fingindo. Adonizedeque diz que enviará para Josué uma peça de roupa da hebreia capturada. Darda avisa que não há o que fazer para ajudar Tobias. Raabe e Salmon recebem a visita de Jessica, Iru, Acsa e Otniel. Quemuel e Léia levam Tobias para casa. Ioná discute com Mara. Quemuel elogia Léia por ela ter salvo a vida de Yana. Ele estranha o sumiço de Samara e corre para avisar Josué. O líder hebreu descobre que Tobias foi atacado e ordena uma busca à Samara. Na masmorra do palácio, a vilã dá trabalho aos oficiais. Adonizedeque começa a desconfiar que a hebreia capturada pode não ser Aruna.



Terça-feira



O rei pede para chamarem Mireu para fazer o reconhecimento. Léia e Quemuel tentam conversar com Tobias. Haniel surpreende os familiares ao se comportar de maneira suja e grosseira. Ruth diz para Boã que Sama tem um assunto importante para dizer. Pedael nota a tristeza de Isaque. Boã fica perplexo com a notícia dada por Sama. Pedael aconselha Isaque a conquistar Adélia. O rapaz convida a moça para dançar. Haniel diz que mentiu para a família para se vingar do banho de lama. Josué pede para Aruna tranquilizar a família de Quemuel. Isaque pede Adélia em namoro e ela diz que irá pensar. Em conversa com Calebe, Josué afirma que não atenderá às chantagens de quem raptou Samara. Aruna tenta conversar com Tobias, mas ele não a reconhece. Darda fica preocupada com o estado do rapaz. Josué conversa com Aruna e afirma que, em tempos de guerra, é um risco para ela ser sua esposa. Chaia e Zaqueu tentam descobrir o que houve na noite do ataque. Mara pede para Racal fazer um feitiço para separar Ioná e Elói. Zaqueu e Chaia deixam a tenda de Tobias. O Monstro hebreu então revela estar fingindo. Mireu não reconhece Samara e avisa que sequestraram a mulher errada. Úrsula manda os oficiais cortarem a cabeça da vilã hebreia.



Quarta-feira



Samara implora para ficar viva e revela que pode entregar Aruna. Adonizedeque se interessa no que ela diz e continua a ouvi-la. Em troca da ajuda, a vilã diz querer que o rei entregue Josué a ela depois da vitória dos cananeus contra seu povo. Racal diz que conseguirá separar Ioná e Elói. Samara conversa com o rei e diz odiar Aruna. Tobias encontra Zuma e finge não lembrar de nada. Adonizedeque avisa que pedirá a opinião de suas prisioneiras. Racal entrega uma poção para Mara e pede um beijo em troca. Ela diz que só depois que funcionar o feitiço. Eleazar fala sobre Deus com os estrangeiros. Bogotai e Racal reclamam da aproximação de Zareg com o povo de Israel. Adonizedeque conversa com os cadáveres de suas prisioneiras. Tobias fala com Zuma e finge ser bonzinho. Bogotai tenta descobrir mais informações sobre Finéias. Adonizedeque diz concordar com o plano de Samara. O rei manda libertarem a hebreia. Calebe fica satisfeito com o aprendizado de Zareg. Laís se oferece para ajudar na barraca de Elias. Jéssica e Iru se banham no riacho. Eles se beijam, apaixonados.



Quinta-feira



Úrsula aconselha Adonizedeque a descumprir o acordo com Samara. Josué coloca alguns guerreiros hebreus para protegerem Aruna. Boã e Sama conversam com Darda sobre a gravidez. Ioná elogia o jeito bondoso de Aruna. Ruth e Boã cuidam de Sama. Mara entrega o chá preparado por Racal para Ioná. Josué convida Aruna para visitar Salmon. Ioná estranha a pressa de Mara. A vilã encontra um homem bonito na rua, Baltazar, e pede para o rapaz acompanha-la. Ao retornar para a tenda da filha, Mara se surpreende ao ver Ioná com Elói. Ela fica irritada com o fracasso de seu plano. Josué e Aruna visitam Salmon e Raabe. Jéssica convida Láis para jantar em sua tenda. Isaque observa Adélia com admiração. Iru alerta Calebe para o perigo de estarem abrigando Zareg. Prestes a beijar Adélia, Isaque é chamado por Salmon. O guerreiro avisa que Josué ordenou novas buscas. Léia e Quemuel se surpreendem ao verem Samara entrando na tenda.



Sexta-feira



Léia e Quemuel se surpreendem ao verem Samara entrando na tenda. A vilã mente e diz que conseguiu escapar dos sequestradores. Limpo novamente, Haniel janta com a família. Rune e Elidade avisam que se juntaram aos outros guerreiros na busca por Samara. Em conversa com Haniel, Maquir se abre e diz estar arrependido dos erros do passado. Mara beija Racal. Raabe pede para Salmon ter cuidado durante a missão de busca. Adonizedeque avisa Mireu que ele deverá se encontrar no local combinado com Samara para capturar Aruna. Josué diz que é melhor deixar os guerreiros continuarem nas buscas para encontrarem o inimigo. O líder hebreu estranha o fato de Samara ter conseguido fugir tão facilmente. Tobias conversa com Samara e revela ter fingido perder a memória. Ela diz que o irmão é um gênio. Adonizedeque avisa a Abul que precisa de uma escolta para sair do palácio. Samara conta para Tobias a verdade sobre o encontro com o rei de Jerusalém. Adonizedeque surpreende a todos ao chegar na taberna de Ula. Léia desconfia da história contada por Samara. Adonizedeque presenteia Ula com joias. O rei ordena que Mireu parta imediatamente para Gilgal. Racal e Bogotai reclamam da postura de Zareg diante dos hebreus. Enciumada, Úrsula avisa que não permitirá que o pai se aproxime de Ula. Adonizedeque convida Ula para conhecer sua mãe no palácio. Bogotai diz que vai contratar uma mulher para seduzir Finéias. Zareg diz que o rapaz não cairá na armadilha. Ula se entrega a Mireu e eles se beijam. Salmon e os outros guerreiros continuam na busca. Cínica, Samara convida Aruna para um passeio, mas a moça avisa que elas precisarão da escolta ordenada por Josué. Acompanhado de outros oficiais, Mireu se aproxima do acampamento. Louco, Adonizedeque conversa com os cadáveres das prisioneiras. Mireu ataca Samara e Aruna. Os oficiais cananeus lutam com os guerreiros hebreus. Mara pede para Racal ajudá-la a afastar de vez Elói de Ioná. 