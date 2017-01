Você está: Notícias

Câmera Record revela histórias do Tietê, o maior terminal de ônibus da América Latina

Entre dezembro e janeiro, período de pico das férias, a equipe do Câmera Record mudou de endereço e mergulhou na movimentada rotina do maior terminal da América Latina, o Tietê.



Do enorme complexo, três mil ônibus chegam e partem de 89 plataformas, 120 guichês vendem passagens para mais de mil destinos em 21 estados brasileiros e cinco países da América do Sul. Em meio a tantos números, circulam milhares de passageiros e funcionários que vivem momentos emocionantes. Os repórteres do programa revelam histórias de alegria, tristeza, reencontros ou despedidas.



"Eu não quero que ela vá, é minha joia rara", diz Zé Gomes, que vai ao terminal emocionado para embarcar a mãe rumo a Pernambuco.



Prestes a subir num ônibus para o interior da Paraíba, Severino se prepara para um reencontro com os pais, 17 anos depois de deixar o agreste pra trás. Na cabeça, um presente especial. "Olhe, eu vou falar pra você, este chapéu aqui eu vou levar para o meu pai", explica o viajante. "Quando chegar lá, eu tiro da cabeça e digo 'aqui, pai, o seu presente, de 17 anos'".



O Câmera Record ainda investiga, passo a passo, o que acontece com os objetos esquecidos pelos passageiros. E se depara com uma história surpreendente ao revelar o paradeiro de uma mala perdida no Tietê.



