Chicago Med retorna do hiato com episódio repleto de questões morais

O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 6 de fevereiro, segunda-feira, às 23h, o nono episódio inédito da segunda temporada de Chicago Med . " Uncharted Territory " coloca à prova a ética de toda a equipe.



Dr. Choi (Brian Tee) fica responsável por tratar dois lutadores de MMA e fica perplexo quando um deles demonstra interesse em terminar a luta que deixou o adversário em coma. Paralelo a isso, a Dra. Manning (Torrey DeVitto) se depara com um caso complicado no qual a escolha errada pode levar seu paciente à morte.



April (Yaya DaCosta) e Tate (Deron J. Powell) também atravessam dificuldades quando o tratamento para tuberculose da enfermeira passa a comprometer o desenvolvimento do bebê. O episódio apresenta ainda o Dr. Stohl (Eddie Jemison), que estava de licença do Chicago Med. O canal de televisão por assinaturaexibe no dia 6 de fevereiro, segunda-feira, às 23h, o nono episódio inédito da segunda temporada de. "" coloca à prova a ética de toda a equipe.Dr. Choi (Brian Tee) fica responsável por tratar dois lutadores de MMA e fica perplexo quando um deles demonstra interesse em terminar a luta que deixou o adversário em coma. Paralelo a isso, a Dra. Manning (Torrey DeVitto) se depara com um caso complicado no qual a escolha errada pode levar seu paciente à morte.April (Yaya DaCosta) e Tate (Deron J. Powell) também atravessam dificuldades quando o tratamento para tuberculose da enfermeira passa a comprometer o desenvolvimento do bebê. O episódio apresenta ainda o Dr. Stohl (Eddie Jemison), que estava de licença do Chicago Med.





