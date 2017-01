Mais Globosat estreia no Brasil em fevereiro série"O Vigário"

Você está: Notícias

Situada em 1953 no pequeno vilarejo de Grantchester, Inglaterra, “ O Vigário ” chega ao Brasil com exclusividade pelo canal Mais Globosat no domingo, dia 5 de fevereiro, às 23h30.



James Norton (Happy Valley) vive Sidney Chambers, um religioso à frente de seu tempo que gosta de beber e ouvir jazz e se apaixona por uma mulher local. Em seu tempo vago tem uma parceria improvável com o ex-inspetor Geordie Keating (Robson Green) para desvendar crimes do bucólico vilarejo. A abordagem grosseira e metódica de Keating complementa as técnicas mais intuitivas de Chambers para extrair informações de testemunhas e suspeitos.



"O Vigário" é baseado na aclamada obra de James Runcie e está com uma terceira temporada em produção. O Mais Globosat exibirá as duas primeiras temporadas na sequência, em um total de doze episódios que irão ao ar todo domingo às 23h30. A série já foi exibida no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e França.





