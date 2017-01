Você está: Notícias

Intelectual

Produção nacional entrevista grandes pensadores contemporâneos

Vcfaz.tv - Hoje, 16:41







Produção nacional entrevista grandes pensadores contemporâneos

Novidade da programação da TV Brasil para esta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, às 21h30, a série Incertezas Críticas propõe uma reflexão sobre o mundo atual na visão de alguns dos mais importantes intelectuais do tempo presente.



Os principais autores que refletem sobre a sociedade contemporânea entrevistados na produção nacional da Grifa Filmes são os sociólogos franceses Michel Maffesoli e Alain Touraine , o linguista e ativista norte-americano Noam Chomsky , o economista brasileiro Luiz Gonzaga Belluzzo e o sociólogo norte-americano Richard Sennett .



Em 13 de janeiro, a emissora exibiu o episódio de Incertezas Críticas com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman em tributo ao autor que faleceu no dia 9 daquele mês.



Cada um dos 12 episódios de 26 minutos destaca um pensador, numa entrevista exclusiva gravada na sua residência ou escritório. O primeiro programa traz uma conversa com o escritor argentino, naturalizado canadense, Alberto Manguel .



Episódio de estreia



Romancista, ensaísta, tradutor e organizador de mais de uma dezena de antologias de literatura, o escritor Alberto Manguel é argentino, naturalizado canadense. Ele é o primeiro convidado da série Incertezas Críticas no ar para todo o país pela TV Brasil.



Na entrevista exclusiva, o autor fala sobre a noção do tempo narrativo. “ A raça humana desenvolveu, há muitos anos, a possibilidade de imaginar o mundo. É como ter a experiência do mundo antes de vivê-la ”, sugere.



Discípulo do escritor argentino Jorge Luis Borges , para quem lia em voz alta na juventude, Manguel é conhecido por obras como "Uma história da leitura" (1996) e "Dicionário de lugares imaginários" (1980).



O autor da estreia de Incertezas Críticas conversa com a equipe do programa sobre a importância da literatura e a suposta morte do livro. Também comenta o que aprendeu com o mestre e sua relação com as dezenas de publicações que escreveu.



A nova obra de Alberto Manguel, “ Uma história natural da curiosidade ”, lançada ano passado, conta a trajetória de evolução da curiosidade através dos tempos, guiada por Dante Alighieri. O ex-colaborador de Borges destaca os labirintos e os perigos que estão associados ao desejo de saber.



Debate profundo, mas acessível



A proposta é discutir o mundo contemporâneo em diversas perspectivas como sociedade, economia, política, cultura, arte e comportamento. Em cada entrevista, o espectador pode ter uma introdução sobre o pensamento dos mais notáveis intelectuais da atualidade e descobrir como esses temas são abordados em suas obras.



