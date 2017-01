Você está: Notícias

Programa discute a questão das drogas lícitas e ilícitas e suas relações com a sociedade

O que são drogas? Que tipo de discurso existe sobre o assunto? O que leva uma pessoa a consumir drogas lícitas ou ilícitas? Essas são algumas das questões tratadas pela psicóloga Andréa Costa Dias e pelo antropólogo Mauricio Fiore no episódio Drogas , da série Filosofia Pop , exibido pelo SescTV , no dia 5 de fevereiro, domingo, às 20h. Idealizada e apresentada pela filósofa e escritora Marcia Tiburi, a série tem direção de Esmir Filho.



“ Há um desconhecimento do que sejam as drogas ”, comenta Tiburi. Para Andréa Costa Dias, o discurso sobre o tema no Brasil ainda é autoritário. “ Não é incomum frases do tipo: ‘Droga não dá futuro’; ‘As drogas têm poder de destruição enorme’; ‘Dependente de droga é aquele que o seu destino é ou será a prisão, ou o caixão ”, expõe. A psicóloga chama a atenção para a importância de se interrogar um pouco sobre esse tipo de questão.



“ Mas quem é então que entende de drogas? ”, pergunta Tiburi. Para Mauricio Fiori, todas as pessoas possuem conhecimento. Ele explica que, em uma definição farmatológica, droga é tudo aquilo que é inserido ou ingerido num organismo vivo, produz alguma modificação e não é alimento. O antropólogo fala sobre as drogas psicoativas, cujos efeitos atingem diretamente a consciência e a percepção do indivíduo. “ Também há drogas que a finalidade principal delas não é esta ”, diz. Ele cita alguns antigripais, medicamentos que dão sono, porém não foram desenvolvidos com este propósito.



Os convidados também debatem sobre a forma como a droga é vista, dependendo do contexto em que ela se encontra, e sobre quem é usuário e quem é drogado. Discutem sobre como funciona a proibição das drogas; por que se consomem diferentes tipos de substâncias químicas, como antidepressivos, calmantes, anabolizantes, anfetaminas e viagra; e o uso de drogas por crianças e adolescentes, como o metilfenidato, estimulante químico do sistema nervoso central, utilizado como remédio.





