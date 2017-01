Você está: Notícias

Food Network estreia a série Food Truck: A Grande Corrida

Hoje, 16:50







O canal de televisão por assinatura Food Network estreia no dia 15 de fevereiro, às 22h50, a série Food Truck: A Grande Corrida , comandado por Tyler Florence . Nele, oito equipes percorrem o sul da Califórnia, em busca do prêmio de 50 mil dólares e do que há de melhor na gastronomia de rua.



Tudo pode acontecer em Food Truck: A Grande Corrida . Vence a competição a equipe que tiver mais lucro e se destacar com o cardápio. Orçamentos limitados e estratégias de vendas muito bem definidas são as grandes exigências programa. Porém, todos os gastos, seja com insumos ou publicidade, são descontados do lucro dos participantes, o que inevitavelmente influencia o resultado final.



