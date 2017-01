Você está: Notícias

Esportes

Esporte Interativo reestreia o Noite de Craques nesta terça

Vcfaz.tv - Hoje, 16:57







Esporte Interativo reestreia o Noite de Craques nesta terça (Divulgação) Esporte Interativo reestreia o Noite de Craques nesta terça (Divulgação)

Um dos debates mais requintados da televisão brasileira está de volta na programação dos canais Esporte Interativo , como novo formato, cenário e grandes convidados. Noite dos Craques é um dos destaques da nova grade da emissora e na estreia recebe Vanderlei Luxemburgo .



Com o Vitor Sérgio Rodrigues no comando, o programa conta sempre com a dupla afinada e multicampeã: a Patada Atômica e o Galinho de Quintino ou, se preferirem, Rivellino e Zico, eternos craques do Brasil. E, a partir de agora, eles receberão todas as semanas grandes nomes do futebol brasileiro e mundial para compor o quarteto.



Nesta terça, dia 31 de janeiro, às 22h30, Vanderlei Luxemburgo marca presença para discutir sobre o atual momento do futebol brasileiro e também relembrar seus grandes momentos na carreira.



Outros programas estão estreando nesta semana nos canais Esporte Interativo. Ontem (30/01), foi a vez do +90 , inaugurando o novo estúdio em SP, e o EI Games . Na quinta-feira (02/02), o No Ar com André Henning volta com o Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, como convidado. Um dos debates mais requintados da televisão brasileira está de volta na programação dos canais, como novo formato, cenário e grandes convidados.é um dos destaques da nova grade da emissora e na estreia recebeCom o Vitor Sérgio Rodrigues no comando, o programa conta sempre com a dupla afinada e multicampeã: a Patada Atômica e o Galinho de Quintino ou, se preferirem, Rivellino e Zico, eternos craques do Brasil. E, a partir de agora, eles receberão todas as semanas grandes nomes do futebol brasileiro e mundial para compor o quarteto.Nesta terça, dia 31 de janeiro, às 22h30, Vanderlei Luxemburgo marca presença para discutir sobre o atual momento do futebol brasileiro e também relembrar seus grandes momentos na carreira.Outros programas estão estreando nesta semana nos canais Esporte Interativo. Ontem (30/01), foi a vez do, inaugurando o novo estúdio em SP, e o. Na quinta-feira (02/02), ocom André Henning volta com o Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, como convidado.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).