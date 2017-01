Você está: Notícias

HBO estreia a série original Cashing criada por Pete Holmes

A HBO anuncia a estreia da nova série original Crashing , à 0h30 do dia 19 para 20 de fevereiro, simultaneamente com os Estados Unidos. Criada e protagonizada por Pete Holmes , a série se baseia nas experiências pessoais de Holmes como comediante em Nova York, mostrando os bastidores do mundo imprevisível da comédia stand-up.



Criado por uma família superprotetora, Pete é casado com o seu amor da infância e sonha ser um bem-sucedido comediante de stand-up. Mas quando pega a mulher em uma situação comprometedora com outro homem, ele vai para Nova York, onde acaba dormindo nos sofás de outros “amigos” comediantes, e vive um processo difícil de aprendizado sobre a vida e sobre si mesmo.



Além de Holmes no papel de Pete, o elenco inclui Lauren Lapkus (Animals, da HBO) como Jessica, a mulher de Pete; e George Basil como Leif, o amante de Jessica. Entre os convidados especiais que aparecem na série interpretando si mesmos estão Dave Attell, Hannibal Burress, Artie Lange, T.J. Miller (Silicon Valley, da HBO), Jim Norton, Rachael Ray e Sarah Silverman. anuncia a estreia da nova série original, à 0h30 do dia 19 para 20 de fevereiro, simultaneamente com os Estados Unidos. Criada e protagonizada por, a série se baseia nas experiências pessoais de Holmes como comediante em Nova York, mostrando os bastidores do mundo imprevisível da comédia stand-up.Criado por uma família superprotetora, Pete é casado com o seu amor da infância e sonha ser um bem-sucedido comediante de stand-up. Mas quando pega a mulher em uma situação comprometedora com outro homem, ele vai para Nova York, onde acaba dormindo nos sofás de outros “amigos” comediantes, e vive um processo difícil de aprendizado sobre a vida e sobre si mesmo.Além de Holmes no papel de Pete, o elenco inclui Lauren Lapkus (Animals, da HBO) como Jessica, a mulher de Pete; e George Basil como Leif, o amante de Jessica. Entre os convidados especiais que aparecem na série interpretando si mesmos estão Dave Attell, Hannibal Burress, Artie Lange, T.J. Miller (Silicon Valley, da HBO), Jim Norton, Rachael Ray e Sarah Silverman.





