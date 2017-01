Você está: Notícias

Tecnologia

Claro realiza investimentos e expande redes 3G e 4G no estado de Mato Grosso

A Claro tem investido constantemente em infraestrutura de sistemas e expansão das redes 3G e 4G , para atender o crescimento urbano e rural de Mato Grosso .



A operadora está presente com suas tecnologias em 92 municípios , o que represente mais de 65% de todos os municípios do Estado. Ao todo, são mais de 3 milhões de habitantes beneficiados que já podem navegar na rede móvel da Claro com as maiores velocidades do Brasil.



Em 2016, a Claro foi a única empresa a registrar ganho de mercado no pós-pago, de acordo com balanços divulgados pela Anatel. Neste segmento, a operadora registrou crescimento de 1,18 ponto percentual e fechou o ano com a conquista de 17,41% de market share. Em Mato Grosso, a Claro possui 24,94% da participação total do mercado de telefonia móvel do Estado. “ Os investimentos no estado evidenciam a Claro como a empresa mais completa em serviços e qualidade e, por isso, vem sendo a operadora escolhida pelos mato-grossenses ”, destaca a diretora regional Claro Centro-Oeste, Soraia Tupinambá. tem investido constantemente em infraestrutura de sistemas e expansão das redes, para atender o crescimento urbano e rural deA operadora está presente com suas tecnologias em, o que represente mais de 65% de todos os municípios do Estado. Ao todo, são mais de 3 milhões de habitantes beneficiados que já podem navegar na rede móvel da Claro com as maiores velocidades do Brasil.Em 2016, a Claro foi a única empresa a registrar ganho de mercado no pós-pago, de acordo com balanços divulgados pela Anatel. Neste segmento, a operadora registrou crescimento de 1,18 ponto percentual e fechou o ano com a conquista de 17,41% de market share. Em Mato Grosso, a Claro possui 24,94% da participação total do mercado de telefonia móvel do Estado. “”, destaca a diretora regional Claro Centro-Oeste, Soraia Tupinambá.





