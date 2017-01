Você está: Notícias

Claro lidera cobertura 4G no Centro-Oeste e atende 100 cidades

A operadora de multisserviços Claro fechou 2016 com muitas conquistas e resultados positivos. O resultado de investimentos em qualidade e expansão de cobertura, aliados ao portfólio de soluções convergentes com telefonia móvel e fixa, TV por assinatura, internet móvel e fixa, e, ainda, serviços como o NOW, Claro Vídeo e Claro música, refletiram no ganho de mercado obtido na Regional Centro-Oeste pela companhia.



A Regional Centro-Oeste , por determinação da Anatel, se refere a área 7 e compreende os estados: Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia e o Distrito Federal.



Nessa região, a Claro já liderava a cobertura 4G e, em 2016, ampliou sua rede e passou a atender 100 cidades , disponibilizando seu sinal de quarta geração para mais de 13,1 milhões de habitantes dessas localidades. “ A qualidade de rede da Claro é constantemente comprovada por órgãos regulatórios e entidades reconhecidas internacionalmente que acompanham o desempenho do setor. Inclusive, estudo recente, elegeu o 4GMax como o mais rápido do Brasil ”, destaca Soraia Tupinambá.



