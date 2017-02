Você está: Notícias

Esportes

ESPN estreia programa em formato "sports bar"

Vcfaz.tv - Hoje, 11:47







ESPN estreia programa em formato "sports bar" (Divulgação) ESPN estreia programa em formato "sports bar" (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura ESPN estreou nesta última segunda-feira, dia 30 de janeiro, seu novo programa focado em esportes americanos.



O “ ESPN League ” chega para substituir o “ The Book is on the Table ”, atração que apresentava ao fã de esportes o conteúdo das ligas americanas de maneira didática, quando as ligas americanas ainda eram pouco difundidas entre os fãs brasileiros.



Entre as novidades da atração está o novo cenário com itens alusivos à NFL, NBA, MLB e NHL e elementos de marca da Budweiser, patrocinadora das ligas americanas nos canais ESPN . O novo programa contará com cenário em formato de sports bar , apresentando um debate informal e descontraído sobre os principais acontecimentos de cada uma das ligas.



O ESPN League terá exibição bissemanal, às segundas e sextas-feiras na faixa da noite e contará com um rodízio dos narradores e comentaristas de esportes americanos dos canais ESPN. Na semana de estreia, antecedendo o Super Bowl LI , o programa será exibido diariamente às 22h na ESPN. O canal de televisão por assinaturaestreou nesta última segunda-feira, dia 30 de janeiro, seu novo programa focado em esportes americanos.O “” chega para substituir o “”, atração que apresentava ao fã de esportes o conteúdo das ligas americanas de maneira didática, quando as ligas americanas ainda eram pouco difundidas entre os fãs brasileiros.Entre as novidades da atração está o novo cenário com itens alusivos à NFL, NBA, MLB e NHL e elementos de marca da Budweiser, patrocinadora das ligas americanas nos canais. O novo programa contará com cenário em formato de, apresentando um debate informal e descontraído sobre os principais acontecimentos de cada uma das ligas.terá exibição bissemanal, às segundas e sextas-feiras na faixa da noite e contará com um rodízio dos narradores e comentaristas de esportes americanos dos canais ESPN. Na semana de estreia, antecedendo o, o programa será exibido diariamente às 22h na ESPN.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).