Lifetime homenageia a cantora Whitney Houston

O canal de televisão por assinatura Lifetime estreia no dia 11 de fevereiro, data da morte de Whitney Houston , duas grandes atrações: o especial Além das Notícias: Whitney Houston , às 21h10, e o longa original Whitney , às 22h.



Além das Notícias: Whitney Houston (Beyond the Headlines: Whitney Houston) oferece um olhar profundo sobre a vida e a morte da cantora, que tinha beleza, talento, carisma e fama. Todos esses atributos, porém, não conseguiram evitar a sua morte de maneira trágica, aos 48 anos, na banheira de um quarto de hotel, um dia antes de se apresentar na festa do Grammy, por abuso de drogas. O especial mostra sua prolífica carreira, da ascensão à fama e da estreia no cinema ao comportamento escandaloso, devidamente acompanhado pelos meios de comunicação, do fim de seu casamento disfuncional até os últimos anos de sua vida.



Amigos – incluindo a madrinha e amiga de longa data Darlene Love -, colegas e profissionais ligados ao cinema e à música dão relatos pessoais e refletem sobre a vida e a trajetória da estrela norte-americana, além das trágicas circunstâncias de sua decadência e a tentativa de retomada da carreira.



Whitney , às 22h, cinebiografia de uma das mais importantes intérpretes de R&B, também marca a estreia de Angela Bassett, vencedora do Golden Globe e indicada ao Oscar (Tina e American Horror Story) como diretora. O filme traz ainda Yaya DaCosta (Chicago Fire, Chicago Med) como Whitney, e Arlen Escarpeta (Premonição 5, Além da Escuridão: Star Trek), no papel de Bobby Brown.



