Casa TVZ Verão recebe elenco da primeira versão de Chiquititas

Nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, é dia de comemorar os 20 anos de Chiquititas com reunião do elenco ao vivo na Casa TVZ Verão .



Fernanda Souza se junta a Aretha Oliveira, Francis Helena, Gisele Frade, Pierre Bittencourt e Renata Del Bianco. Para agitar o encontro, os influenciadores Duh Marinho e Ju de Paula, fãs das Chiquititas, também marcam presença no episódio.



Pela primeira vez, o TVZ , programa mais antigo do Multishow , sai dos estúdios para ser comandado ao vivo em uma casa. Na Casa TVZ Verão, a cada dia um artista convidado vai reunir amigos para um churrasco, bloco de Carnaval, luau ou uma pool party para apresentar seus clipes preferidos, ensinar coreografias e comandar diversas brincadeiras.



