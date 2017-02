Top 15 Suíça de Janeiro: Ed Sheeran lidera com Shape Of You

Lucasfrade - Hoje, 20:05



1. Shape Of You

2. Mercy

3. Rockabye

4. Human

5. Don't Wanna Know

6. Say You Won't Let Go

7. Million Reasons

8. Love Me Now

9. Wenn Sie Tanzt

10. I Feel It Coming

11. My Way

12. 24K Magic

13. Lost On You

14. Musik Sein

15. Water Under Bridge

Adele