WAGS Miami

Canal E! estreia spin-off de reality que acompanha esposa de atletas profissionais

robertoscalon - Hoje, 00:24







Elenco de "WAGS Miami" (Divulgação/E!)



"WAGS" é um reality show do canal E!, que mostra as vidas, profissionais e pessoais, de um WAGS, um círculo de esposas e namoradas de atletas profissionais, sobretudo os jogadores de futebol. Agora em "WAGS Miami" , os telespectadores têm a oportunidade de conhecer o estilo de vida dessas famílias ou casais de celebridades do esporte, em que se mistura beleza, luxo, fama, desporto e o inevitável drama. Desta vez, companha esposas e namoradas de atletas em Miami.



A série de sete episódios irá acompanhar o estilo de vida extravagante e problemas de ser mulher ou namorada de um atleta profissional. O programa foca nas loucuras destas oito mulheres no mundo exclusivo e privado das estrelas de elite do esporte. Estas mulheres independentes são especialistas a lidar com as mais diversas situações para se manterem como uma verdadeira WAG.



