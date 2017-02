Você está: Notícias

Contratação

Após polêmica, Record contrata Fred Linhares para "Balanço Geral DF"

robertoscalon - Hoje, 01:02







Fred Linhares é o novo apresentador da Record (Divulgação) Fred Linhares é o novo apresentador da Record (Divulgação)



A Record TV Brasília acaba de assinar contrato com o radialista Fred Linhares para comandar o "Balanço Geral DF" . Fred tem uma vasta experiência em jornalístico comandando um programa policial de grande sucesso nas manhãs de uma rádio do Distrito Federal.



Fred chega ao canal para substituir o apresentador Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, conhecido como Marcão, que foi demitido após comentários racistas contra a cantora Ludmilla e teve o contrato rescindido. Marcão chamou a cantora de "pobre" e "macaca" ao vivo durante o quadro "A Hora da Venenosa".



A estreia do jornalista Fred Linhares no "Balanço Geral DF" será ainda em fevereiro. Brasília acaba de assinar contrato com o radialista Fred Linhares para comandar o. Fred tem uma vasta experiência em jornalístico comandando um programa policial de grande sucesso nas manhãs de uma rádio do Distrito Federal.Fred chega ao canal para substituir o apresentador Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, conhecido como Marcão, que foi demitido após comentários racistas contra a cantora Ludmilla e teve o contrato rescindido. Marcão chamou a cantora de "pobre" e "macaca" ao vivo durante o quadro "A Hora da Venenosa".A estreia do jornalista Fred Linhares noserá ainda em fevereiro.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).