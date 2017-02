Você está: Notícias

Novos episódios de "O Show de Luna" chegam ao Discovery Kids

A partir segunda-feira (06), "O Show de Luna" volta com episódios inéditos da terceira temporada no Discovery Kids . Pela manhã vai ao ar o primeiro episódio da nova safra. A série gira em torno de Luna, uma garota de 6 anos que ama ciências, e que acredita que a Terra é um enorme laboratório aonde ela pode descobrir diversas curiosidades. Curiosa e destemida, Luna não sossega até conseguir responder a pergunta: “O que está acontecendo aqui?”. A cada episódio, uma curiosidade é abordada.



Na terceira temporada, a menina aproveita as férias no Sítio do Bagre Azul, junto a seus avós paternos. No primeiro dos episódios inéditos, Luna e Júpiter dão um delicioso banho em Alfafa, o porco que mora no sítio. Mas parece que Alfafa não quer ficar limpinho: quando a Vovó chega e Luna vai mostrar-lhe como o porco ficou cheiroso, lá está Alfafa rolando na lama e todo sujo de novo! Luna logo fica com cara de interrogação: por que será que os porcos gostam tanto de lama?



