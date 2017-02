Você está: Notícias

Série que se passa no mundo do MMA, "Kingdom" estreia no Mais Globosat

Com o cenário do mundo do MMA, a série “Kingdom – Até o Último Round” é a nova atração do Mais Globosat . Com três temporadas produzidas, o drama familair é estrelado por nomes como Frank Grillo, Nick Jonas, Kiele Sanchez, Matt Lauria dentre outros.



A série acompanha Alvey Kulina, um ex-lutador e dono de academia. Após passar anos como dependente de drogas, Alvey tenta dar a volta por cima e vê em seu filho mais novo, Nate, uma chance de reviver os momentos de glória da família no octógono. Já o filho mais velho, Jay, já foi uma grande promessa nos esportes, mas perdeu tudo quando se tornou um viciado.



Além de enfrentar problemas financeiros para manter a academia, Alvey tenta acertar em suas apostas de novos nomes que possam fazer sucesso no ramo, como Ryan Wheeler. Um ex-lutador de sucesso no passado, ganha a liberdade após um tempo na prisão. Alvey enxerga nisso uma oportunidade em treina-lo e garantir visibilidade para a sua academia.



