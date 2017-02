Você está: Notícias

HBO anuncia as próximas estreias de documentários

A HBO confirmou a estreia de vários documentários para o primeiro semestre do ano. Dentre as novidades estão o aguardado "Beware the Slenderman" , além de "Every Brilliant Thing", The Girl in the River: The Price of Forgiveness" e "Risky Drinking" .



Adaptação do sucesso da Broadway, "Todas as Coisas que Brilham" ( "Every Brilliant Thing" ) aborda a depressão e as medidas que as pessoas estão dispostas a tomar pelos seus entes queridos. A produção conta a história de um filho que cria uma lista de coisas que mostram que vale a pena viver, em uma tentativa desesperada de animar sua mãe com depressão crônica e repetidas tentativas de suicídio. Estrelado pelo comediante britânico Jonny Donahoe, a produção já está disponível no HBO GO e na programação dos canais HBO .



Ganhador do Oscar® de melhor documentário de curta-metragem em 2016, "Uma Garota no Rio: O Preço do Perdão" ( "The Girl in the River: The Price of Forgiveness" ) investiga a realidade vivida pelas mulheres no Paquistão. No país mais de mil mulheres são mortas todos os anos por causar desonra às suas famílias. A produção acompanha a história de Suba, uma jovem paquistanesa que sobreviveu após ser baleada pelos próprios pai e tio por ter se casado com um homem que eles não aprovavam. Suba é pressionada pela comunidade a perdoá-los, já que eles sustentam a sua grande família. O documentário tem estreia prevista para março.



"Cuidado com o Slenderman" (" Beware the Slenderman" ) apresenta o famoso caso de duas meninas de 12 anos em Wisconsin, nos Estados Unidos, que acessam a internet e acabam encontrando um verdadeiro "bicho-papão" online. Elas atacaram uma amiga com uma faca para agradar o Slenderman, uma lenda urbana que ganha vida na mente delas. O documentário discute o efeito que esses personagens fictícios têm na mente dos jovens e tem estreia prevista para maio. Já "Risky Drinking" chega ao canal em junho de 2017 e analisa os perigos do consumo de álcool e a forma como a comunidade médica trata os consumidores.



