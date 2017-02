Você está: FabioTV

FabioTV

Jequiti na Globo marca estreia de "Tá no Ar 4"

@tvfabio





Ontem, 14:03





Jequiti na Globo marca estreia de "Tá no Ar 4"

(Divulgação) Jequiti na Globo marca estreia de "Tá no Ar 4"(Divulgação)

Olá, internautas



Nesta terça-feira (24/01), a TV Globo estreou a quarta temporada de “Tá no Ar: a TV na TV”. O humorístico registrou a maior audiência dentre as estreias da atração: 16,5 pontos de média. Impulsionado pelos bons números do “Big Brother Brasil 17”.



Marcelo Adnet, de fato, sobressai no programa. É onde ele fica mais à vontade. Isso transparece no vídeo.



Neste primeiro episódio da nova temporada, o “nordestino” perdeu espaço. Peninha....O “Jardim Urgente”, sátira ao “Brasil Urgente” e velhos tempos do Ratinho, continua afiado. Crianças transgressoras!!! Nesta estreia, Sandy apareceu como “você nunca viu”. Falando palavrões. Acho desnecessário isso para a cantora, mas é uma brincadeira com a imagem da campineira.



E o apresentador do “Te Prendi na TV” com o mistério da celebridade misteriosa? Sobrou até para o Celso Portiolli! O segredo da caixa ficou no passado. Daqui a pouco, aparece tal quadro no João Kleber Show ou até mesmo no Domingo Legal. Diante do “sucesso” do quadro no “Tá no Ar”, Portiolli usou o segredo da caixa no dominical do SBT no ano passado. E isso é sério!



O ápice da estreia surgiu no Silvio Songs. “Silvio Santos” esbravejou que falaria Jequiti na Globo. Hilário. Gargalhada sem parar. Adnet e companhia fazem menção a outras emissoras sem grandes preocupações. João Kleber sentiu homenageado com a sátira.



Em 2016, “Tá no Ar: a TV na TV” foi o melhor humorístico da TV brasileira. Agora, é acompanhar se continuará na boa fase em 2017.



Fabio Maksymczuk Olá, internautasNesta terça-feira (24/01), a TV Globo estreou a quarta temporada de “Tá no Ar: a TV na TV”. O humorístico registrou a maior audiência dentre as estreias da atração: 16,5 pontos de média. Impulsionado pelos bons números do “Big Brother Brasil 17”.Marcelo Adnet, de fato, sobressai no programa. É onde ele fica mais à vontade. Isso transparece no vídeo.Neste primeiro episódio da nova temporada, o “nordestino” perdeu espaço. Peninha....O “Jardim Urgente”, sátira ao “Brasil Urgente” e velhos tempos do Ratinho, continua afiado. Crianças transgressoras!!! Nesta estreia, Sandy apareceu como “você nunca viu”. Falando palavrões. Acho desnecessário isso para a cantora, mas é uma brincadeira com a imagem da campineira.E o apresentador do “Te Prendi na TV” com o mistério da celebridade misteriosa? Sobrou até para o Celso Portiolli! O segredo da caixa ficou no passado. Daqui a pouco, aparece tal quadro no João Kleber Show ou até mesmo no Domingo Legal. Diante do “sucesso” do quadro no “Tá no Ar”, Portiolli usou o segredo da caixa no dominical do SBT no ano passado. E isso é sério!O ápice da estreia surgiu no Silvio Songs. “Silvio Santos” esbravejou que falaria Jequiti na Globo. Hilário. Gargalhada sem parar. Adnet e companhia fazem menção a outras emissoras sem grandes preocupações. João Kleber sentiu homenageado com a sátira.Em 2016, “Tá no Ar: a TV na TV” foi o melhor humorístico da TV brasileira. Agora, é acompanhar se continuará na boa fase em 2017.Fabio Maksymczuk





Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).